Bomba Milan: Leao ha annunciato il suo futuro, tifosi spiazzati

Dopo il licenziamento di Maldini in casa Milan le acque non hanno alcune intenzione di placarsi, visto che dall’addio della leggenda rossonera sono state tante le manifestazioni di scontento fra i top player della formazione di Stefano Pioli.

Chi più di tutti ha mostrato vicinanza al suo ex dirigente sportivo è stato Rafael Leao, che con qualche stories di troppo ha fatto gelare il sangue a tutti i tifosi del Milan. Il tutto, però non si limita a questo, visto che il talento portoghese oggi è uscito allo scoperto annunciando in conferenza stampa il suo futuro nel prossimo calciomercato, aizzando ancora di più alle polemiche ed alle voci in merito a questo.

Calciomercato Milan, quale futuro per Leao? L’annuncio

Importanti novità arrivano in merito a questo calciomercato estivo del Milan, che potrebbe incredibilmente dipendere molto dal futuro di Rafael Leao. Dopo l’addio di Paolo Maldini, infatti, l’esterno portoghese potrebbe decidere di non rispettare il suo rinnovo di contratto con i rossoneri chiedendo la cessione immediata.

Queste voci di mercato, ovviamente, non stanno facendo dormire sonni tranquilli a tutti i tifosi del Milan, che dopo una stagione tutto sommato sufficiente si aspettavano tutt’altro per quest’estate. Il club rossonero sta dando infatti l’impressione di affondare giorno dopo giorno, anche perché la nuova dirigenza niente ha ancora fatto per conquistare la fiducia dei tifosi e dei giocatori in primis. Questo rischia di creare ancora più attrito nell’ambiente, anche perché al momento dell’addio di Maldini molti calciatori, fra i quali proprio Leao, si sono schierati a favore dell’ex direttore sportivo. A seguito di questo si sono iniziate ad immaginare tantissime cessioni illustri per il Milan, col portoghese il primo nome possibile in uscita.

A mettere però una volta e per tutta la parola fine a queste indiscrezioni è stato lo stesso Rafael Leao, che ha letteralmente fatto impazzire i propri tifosi annunciando, e confermando in parte, che non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan in questo calciomercato. Il portoghese, dunque, non si muove da Milano.

Milan, Leao non si muove: lui stesso conferma

Leao non ha alcuna intenzione di muoversi, rimarrà al Milan e punterà a scrivere -anche nella prossima stagione- la storia di questo club. Parole, queste, uscite dalla sua stessa bocca oggi durante la conferenza stampa dal ritiro del Portogallo.

Ovviamente fra le domande più gettonate che gli sono state poste rientravano anche quelle inerenti al suo futuro, ma il prossimo numero 10 del Milan non ha mai mostrato incertezza in merito dicendo: “Non ho mai pensato di andarmene”.

Calciomercato Milan: Leao via ad una sola condizione

A seguito delle dichiarazioni rilasciate da lui stesso oggi in conferenza stampa possiamo affermare che Rafael Leao, eventualmente, potrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato solo nel momento in cui un club si presentasse dalle parti di via Aldo Rossi intenzionato a pagare la clausola rescissoria da 175 milioni di euro del portoghese. Al momento, vista anche la cifra, nessuno si è fatto ancora vivo. Staremo a vedere.