Calciomercato Juventus, un big saluta: raggiunge Cristiano Ronaldo

Ci sono delle novità riguardo il calciomercato della Juventus. Un big è ai saluti: il suo futuro sarà in Arabia Saudita.

Il fascino della Saudi Pro League ha conquistato anche lo juventino. Dopo Cristiano Ronaldo e Benzema, un altro big è pronto ad approdare nel campionato arabo. La Juventus è pronta a mollare la presa e a non rilanciare davanti alla super mega proposta proveniente dal club dell’Arabia Saudita che ha messo nel mirino il giocatore, già da tempo in uscita dal club bianconero. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di mercato che vede coinvolto il giocatore della Juventus.

Cristiano Ronaldo l’aveva ribadito anche ultimamente, l‘obiettivo della Saudi Pro League è quello di raggiungere i livelli dei principali campionati europei. Per questo motivo le società stanno investendo tanti soldi per migliorare la competizione della Lega. Dopo Benzema, Kante, un altro grande giocatore è pronto a vestire la maglia di una big dell’Arabia Saudita. Si tratta di uno juventino che ha deciso di lasciare i bianconeri per andare a giocare nel campionato di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato: via dalla Juve, giocherà in Arabia Saudita

La Juventus è a lavoro anche sul fronte uscite. Ci saranno diversi addii eccellenti. Dopo Di Maria e Paredes, anche Rabiot e Cuadrado sono ai saluti. I due, infatti, non accetteranno proposte di rinnovo da parte del club bianconero. Le offerte della società sono a ribasso ed è per questo motivo che entrambi i giocatori si stanno guardando intorno.

Se Rabiot nicchia con la Premier League, Juan Cuadradro è pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il rinnovo annuale offerto dalla Juventus è stato rifiutato, il giocatore è pronto a salutare in maniera definitiva la Serie A. Nel futuro del colombiano ci sarà la Saudi Pro League che è pronta a conquistare anche un altro juventino.

Non solo Cuadrado, anche Alex Sandro potrebbe andare in Arabia Saudita.

Cuadrado e Alex Sandro in Arabia Saudita: ecco le ultime notizie sul mercato della Juventus

Il brasiliano ha ottenuto un rinnovo annuale, alle stesse cifre del contratto precedente. Ciò è avvenuto a causa dell’alto numero di partite disputate nella scorsa stagione. Il futuro alla Juventus di Alex Sandro non è così scontato. Il club bianconero è a lavoro per trovargli una nuova destinazione che potrebbe essere l’Arabia Saudita. Una meta che intriga il calciatore così come Cuadrado che ha rifiutato il rinnovo con la Juve e si appresta a valutare le proposte da parte dei club arabi che sono pronti a mettere sul piatto tanti soldi per convincere i due juventini.