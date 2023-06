Il Milan tenta il capolavoro: Origi porta il regista

In casa Milan è tempo di valutare il prossimo colpo a centrocampo: il gioiello può arrivare con l’addio di Origi

Quella che sembra prospettarsi per il Milan di Stefano Pioli è un’estate davvero calda, fatta di cambiamenti contiui allo zoccolo duro dlela squadra rossonera. Non è un mistero che i recenti licenziamenti di Maldini e Massara abbiano portato lo scetticismo al centro dei pensieri.

Ma il piano di Gerry Cardinale era e rimane lo stesso: portare il club più in alto possibile, sia in Italia che in Europa. E l’allontanamento della leggenda più importante della storia del Milan non dovrà, quindi, sminuire il lavoro che verrà fatto da adesso in avanti.

Il calciomercato estivo è già cominciato, anche se ufficialmente i contratti potranno essere depositati a partire dalle prime ore di luglio. E, in tal senso, sono previste diverse partenze e altrettanti arrivi per consegnare il prima possibile a mister Pioli una squadra competitiva su ogni fronte possibile.

L’attacco ha già registrato l’amaro addio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, dopo aver presenziato quasi solo come leader nello spogliatoio a causa di continui problemi fisici, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all’età di 41 anni. Ma sempre in avanti, al di là dell’addio quasi inevitabile di Junior Messias che rimane in scadenza nel 2024 col ‘Diavolo’, chi invece è pronto a fare le valigie è certamente Divock Origi.

Scambio con Origi: Milan scatenato

Il belga, dopo la bella esperienza in Premier League con la maglia del Liverpool, ha deciso di salutare i ‘Reds’ e approdare a parametro zero in quel di Milanello. Un’operazione che, numeri alla mano, è stata purtroppo per il club rossonero e per lo stesso Origi un vero e proprio fallimento.

Il centravanti di Oostende, però, potrebbe rientrare in una trattativa che farebbe davvero felice sia la dirigenza che lo stesso Pioli. Occhi in Spagna dove il Milan ha già messo nel mirino il profilo di Guido Rodriguez, talentuoso centrocampista italo-argentino di 29 anni. Per convincere il Betis a cedere il regista cresciuto calcisticamente nel River Plate, Moncada metterebbe sul piatto proprio Origi che non rientra più nei piani di Stefano Pioli.

Il Milan, va ricordato, è a caccia di un innesto di spessore a centrocampo visto il brutto infortunio al ginocchio occorso a Bennacer. L’algerino, infatti, dovrebbe rimanere ai box almeno fino al prossimo dicembre. E Rodriguez, classe ’94 e reduce da 44 presenze con 2 gol in stagione, potrebbe essere il nome giusto per uno scambio pazzesco nelle prossime settimane di mercato.