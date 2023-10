Inter: hanno venduto il club, arrivano i finlandesi

Aggiornamenti sull’Inter: c’è l’annuncio sulla cessione del club, ecco le ultime novità riguardo il futuro di Zhang.

C’è già una cordata pronta a subentrare alla famiglia Zhang. Grandi manovre all’interno della dirigenza nerazzurra: può arrivare molto presto la fumata bianca riguardo questa cessione dell’Inter. Ci sono già degli investitori pronti a subentrare al gruppo Suning, ecco tutti i dettagli su questo affare che potrebbe concludersi a stretto giro per la gioia dei tifosi nerazzurri.

Le vicende extra campo non devono interessare i giocatori, che sono a lavoro in vista dei prossimi impegni di campionato. Il buon avvio di stagione ha confermato l’ottima strategia del club che, l’estate scorsa, ha venduto diversi big mantenendo sempre alto il valore della rosa che è competitiva sia per la Serie A che per la Champions League. Intanto, Steven Zhang è pronto a cedere l’Inter.

Cessione Inter: ecco i nuovi proprietari, cosa succede adesso

Il giornalista del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, è stato netto riguardo la cessione dell’Inter, confermando le difficoltà da parte della famiglia Zhang che ha cambiato strategia rispetto al passato. Dalla Cina è arrivato lo stop. Per questo motivo, nelle ultime stagioni, sono cambiati i programmi del club che in ogni finestra di calciomercato ha pensato prima a vendere e poi ad acquistare.

Ecco perché sullo sfondo resta aperta l’ipotesi della vendita dell’Inter con Suning interessata a liberarsi della squadra nerazzurra. A maggio 2024 scadrà il debito con il fondo statunitense Oaktree. Il gruppo cinese dovrà restituire 300 milioni di euro, in caso contrario la società americana potrà prendersi l’Inter o trattare un eventuale rinegoziazione del debito.

Intanto, su TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Brambati ha svelato un retroscena riguardo la cessione dell’Inter che potrebbe avvenire molto presto. “Da quello che mi risulta, l’Inter dovrà essere venduta entro ottobre. Oaktree può prenderla per 300 milioni, un vero e proprio affare considerando il valore che ha oggi la società nerazzurra. Marotta è a lavoro per sbloccare questa cessione e confermare tutto l’area dirigenziale”. Ma la novità non è questa: c’è un altro indizio che arriva dalla Finlandia sui nuovi proprietari dell’Inter.

Nuovo proprietà Inter: arrivano i finlandesi?

Come già ribadito, il fondo statunitense Oaktree può prendere l’Inter nel caso in cui Zhang non dovesse restituire i 300 milioni del debito. A quel punto, gli americani potrebbero tenere la società o venderla, come accaduto con il Milan e il fondo Elliot che ha prima preso il club da Yonghong Li e poi ceduto a Gerry Cardinale. Chi acquisterà l’Inter? Secondo le ultime indiscrezioni, in prima fila per prendere l’Inter c’è l’uomo d’affari Thomas Zilliacus. L’imprenditore finlandese è a lavoro per costituire, insieme ad un gruppo di investitori, una società capace di acquistare l’Inter da Oaktree o direttamente da Steven Zhang.