Serie A: svolta societaria, Al Khelaifi sta comprando il club

Tifosi scatenati dopo l’annuncio su Al-Khelaifi che può acquistare subito il club italiano. La storica piazza sogna in grande, ecco tutti i dettagli sull’offerta.

Aggiornamenti relativi all’arrivo in Italia del proprietario del Psg Al-Khelaifi che con la sua Qatar Sports Investment è pronto a rilevare lo storico club italiano. Una trattativa lampo che può finalizzarsi già nelle prossime settimane, per buona pace dei tifosi che attendono con ansia il buon esito di questa trattativa che potrebbe dare una svolta incredibile al futuro societario del club che, con l’arrivo degli sceicchi, a quel punto, sognerebbe davvero in grande.

Grandi manovre all’interno della società riguardo l‘ingresso nel club della Qatar Sports Investment a cui fa capo il proprietario del Psg Al Khelaifi. L’arrivo nel nostro paese degli sceicchi può sviluppare la crescita del calcio italiano che è attualmente in crisi. In particolar modo a beneficiarne è lo storico club che in questi anni, a causa dei continui cambi di proprietà, non ha vissuto dei momenti felici. Ecco perché, come successo con il Palermo che è finito nelle mani della City Group, anche quest’altra società italiana potrebbe presto accogliere come nuovi investitori gli stessi proprietari del Paris Saint Germain.

Al Khelaifi acquista un club italiano, ecco tutti i dettagli

L’ambizione della società è quella di tornare nell’olimpo del calcio italiano, come negli anni 90. Purtroppo, per i tifosi, con l’andare avanti degli anni la storia è cambiato con il club che ha subito una fase calante con le continue svolte societarie che non hanno mai dato stabilità alla società. Adesso, con l’arrivo del proprietario del Psg Al Khelaifi e della sua Qatar Sports Investment, i tifosi sognando in grande e sperano di raggiungere grandi livelli.

La notizia ha già fatto il giro della città con Radrizzani e Manfredi pronti a convincere nuovi investitori per far crescere la Sampdoria che potrebbe ritrovarsi fra i propri azionisti anche la Qatar Sport Investment, già proprietaria del Psg.

Per la Sampdoria Al Khelaifi è sinonimo di garanzia: il presidente può entrare in società con la sua società del Qatar, per rinforzare la squadra e far crescere il livello del brand.

Sampdoria, Al Khelaifi entra in società? Le ultime notizie

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Genova, riportate anche dal quotidiano Repubblica, il colpo a sorpresa del duo Radrizzani-Manfredi è convincere Al-Khelaifi ad investire sulla Sampdoria. Con la sua Qatar Sport Investment, lo sceicco può offrire supporto alle casse del club e avviare un programma a lungo termine che potrebbe riportare la squadra blucerchiata nell’olimpo del calcio italiano.