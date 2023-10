Icardi di nuovo in Italia: c’è la data

Il calciomercato potrebbe presto diventare nuovamente argomento caldo in vista della prossima sessione invernale di gennaio. Intanto, il nome di Mauro Icardi torna ancora di moda.

In Italia ha fatto per anni la differenza con la maglia dell’Inter e ha lasciato solo un grande ricordo nonostante come poi è arrivato l’addio dalla società nerazzurra con una partenza forzata per la rottura tra società, spogliatoio e sua moglie agente Wanda Nara.

Ora lui e la sua famiglia sono a Istanbul dove Maurito sta giocando da qualche anno con la maglia del Galatasaray e sembra completamente rinato dopo anni difficili con il Paris Saint Germain.

Calciomercato: Icardi torna in Italia? Le ultime

Situazione particolare quella che sta vivendo Mauro Icardi con sua famiglia perché Wanda Nara, sua moglie e suo agente, sta attraversando un periodo difficile con un brutto male con cui deve combattere. Loro hanno deciso di restare a Istanbul dove il giocatore sta vivendo una nuova carriera dopo anni davvero da dimenticare con il PSG. Con la maglia del Galatasaray il calciatore argentino ha già messo a segno numeri importanti e vinto anche un campionato da vero leader lo scorso anno.

Sta dominando in Turchia con il Galatasaray il calciatore Mauro Icardi che a 30 anni ha totalizzato 34 gol e 9 assist in 39 presenze con la casacca del club turco. Lo scorso anno 23 gol e 8 assist in campionato determinanti per la vittoria del titolo in Turchia, mentre quest’anno ha iniziato allo stesso modo con 11 gol in 13 presenze e ora vuole trascinare la squadra anche in Champions League (già decisivo per la vittoria per 2-3 in casa del Manchester United). Ora si torna a parlare del possibile ritorno in Italia o in un top campionato per il giocatore.

Calciomercato Inter: Icardi di nuovo in Serie A, la decisione

Più volte in questi anni si è parlato della possibilità di rivedere di nuovo Mauro Icardi tornare all’Inter o anche ad altri club in Serie A. Stesso in Italia ci sono stati contatti con Roma, Milan, Juventus e Napoli in tutti questi anni fino anche a gli ultimi recenti della scorsa sessione di calciomercato.

Ma c’è la possibilità di rivedere Icardi in Serie A in uno di questi club? La risposta è no. Ed è anche molto semplice. Il giocatore è tornato al Galatasaray a titolo definitivo e non sembra intenzionato ad andare via. Il fattore principale e chiave è quello economico. Icardi guadagna 10 milioni di euro come stipendio con il club turco aiutato dai vari sponsor che si sono impegnati per chiudere il suo ritorno e a 30 anni nessuno potrebbe garantire in Italia certe cifre per lui.

Calciomercato: Icardi in Italia a fine carriera

Con un contratto in scadenza nel 2026 sembra quindi blindato Icardi con il Galatasaray e l’unica possibilità di rivedere di nuovo l’argentino in Italia potrebbe essere a fine carriera dopo il ritiro dal calcio turco o dal calcio in generale. Occhio però che qualsiasi cosa potrebbe accadere da un momento all’altro nel mercato.