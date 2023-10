Serie A: terzo esonero nel weekend, il sostituto è già pronto

Aggiornamenti sul destino dell’allenatore che è pronto a salutare il suo club: ecco nuove indiscrezioni sul nome del sostituto che è già pronto.

Ecco le ultimissime in merito all’esonero del tecnico dell’Udinese Sottil. C’è l’ultimatum da parte del club che ha già avuto dei contatti con un nuovo allenatore.

Esonero Sottil Udinese: ultimissime notizie sul ritorno di Cioffi

La gara di lunedì sera contro il Lecce rischia di essere l’ultima per Andrea Sottil che si gioca la panchina dell’Udinese. La società ha deciso di rinnovare la fiducia nel tecnico che ha sfruttato questa pausa delle Nazionali per preparare i suoi in vista dei prossimi impegni. Intanto, è già stato contattato Cioffi che potrebbe sostituire Sottil all’Udinese. Per l’ex Hellas Verona si tratterebbe di un ritorno visto che ha iniziato la sua avventura in panchina in Serie A proprio nel club friulano.