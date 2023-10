Violenza tifosi: club sanzionato, sarà penalizzato

Incredibile violenza che si sta consumando nel mondo del calcio sempre di più. Mentre il mondo deve fare i conti con le guerre folli che ci sono tra Nazioni diverse come Ucraina Russia e Israele Palestina, che nel calcio anche non c’è tregua.

L’odio ha colpito l’essere umano sempre di più e pare che la violenza abbia preso il sopravvento anche nel mondo del calcio come mai prima. Perché ci sono delle nuove notizie riguardo ciò che è accaduto nell’ultima partita di campionato.

Il posticipo serale è stato rovinato con la partita fermata dopo quello che è accaduto dove i tifosi si sono resi protagonisti di gesti folli. Un momento davvero difficile che ora non sarà facile mettersi alle spalle, anche perché dovranno arrivare sanzioni pesanti.

Violenza nel calcio: gesto folle dei tifosi

Incredibile le immagini che abbiamo visto in questo weekend di calcio che ancora una volta si è rivelato essere sconvolgente per quanto accaduto. Ci sono delle nuove notizie in merito a ciò che è venuto fuori in queste ore, perché l’episodio è stato davvero sconvolgente e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il mondo del calcio ancora una volta in Europa non sembra fare passi in avanti con questa situazione dove i tifosi delle varie squadre mostrano violenza nei confronti degli altri. Bisognerà capire adesso come si risolverà la vicenda. Tra i vari scontri sono stati registrati comportamenti violenti anche tra tifosi di Napoli e Milan, con la partita che è stata sospesa per diversi minuti a causa di lancio di petardi e fumogeni.

Marsiglia Lione: tifosi contro il bus, Grosso ferito

Bruttissime le immagini che hanno toccato anche i più deboli di cuore quando è stato Fabio Grosso la vittima dei violenti scontri prima di Marsiglia Lione. Parte della tifoseria della squadra di casa ha atteso il bus degli avversari per colpirlo con pietre e bottiglie prima dell’ingresso al campo. A farne le spese è stato il giovane allenatore italiano colpito al volto dal vetro rotto e da una bottiglia.

12 punti di sutura per Grosso per l’attacco dei tifosi del Marsiglia al pullman del Lione e una situazione davvero incredibile che si è venuta a creare. La partita non è stata giocata ed è stata rinviata in attesa anche di una decisione ufficiale che potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro. Perché c’è la possibilità che il Marsiglia paghi a caro prezzo quanto accaduto col Lione.

Marsiglia Lione a tavolino? Squalifica campo e altre decisioni del Giudice

Si sono esposti tutti per questa vicenda e oltre ad una squalifica del campo del Marsiglia per la violenza dei tifosi potrebbero arrivare anche altre decisioni pesanti come la sconfitta a tavolino per Marsiglia Lione o dei punti di penalità, oltre ad una pesante multa. Il Giudice deciderà nelle prossime ore.