Addio Lazio, nuova avventura in Serie A per Sarri

Gira una voce su Maurizio Sarri che è pronto a lasciare la Lazio per andare in un altro club di Serie A, ecco tutti i dettagli sulla prossima destinazione.

Valutazioni in corso da parte dell’allenatore che, alla Lazio, sta vivendo il periodo più duro della sua esperienza in biancoceleste. Le difficoltà della squadra, che fa fatica ad ingranare ed applicare gli schemi dell’allenatore, si ripercuotono sui risultati e sul gioco. Quella con la Fiorentina sarà già una gara decisiva per le ambizioni della Lazio. Intanto, arrivano delle indiscrezioni in merito al futuro di Maurizio Sarri. L’allenatore ha un desiderio, vuole guidare un’altra squadra del campionato italiano: ecco tutti i dettagli.

Quella con la Lazio non sarà l’ultima esperienza in panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico, che ha un contratto fino al 2025, è pronto a lasciare i biancocelesti per andare in un altro club di Serie A. E’ un desiderio del mister che ha intenzione di accontentare anche la sua famiglia. Ecco le ultimissime su questo possibile ribaltone in panchina.

Sarri via dalla Lazio: lo prende un’altra squadra italiana

A Formello lo sanno già tutti: questa sarà l’ultima stagione alla Lazio di Maurizio Sarri. Nonostante il contratto, l’allenatore è pronto a dire addio a causa di alcune divergenze con il presidente Claudio Lotito. Ecco perché i suoi agenti sono già a lavoro per trovare una nuova sistemazione all’allenatore, che è pronto a guidare un’altra squadra di Serie A.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Messaggero, già si conosce il desiderio di Sarri che a fine stagione lascerà la Lazio. Il suo addio è certo, nel cassetto c’è un sogno che potrebbe materializzarsi la prossima estate e riguarda la panchina di un club italiano.

La volontà di Sarri è quella di allenare la Fiorentina.

Sarri alla Fiorentina: la trattativa può sbloccarsi in estate

“Quando sono arrivato alla Juve mia mamma non era contentissima. Mia nonna aveva casa a 500 metri dallo stadio di Firenze. La mia famiglia tifa viola, a parte me che tenevo anche per il Napoli. Devo dire che ho tanti ricordi attorno a quello stadio”, così tempo fa Maurizio Sarri ricordava il tifo della sua famiglia per la Fiorentina. Rapporto indissolubile verso la squadra viola e un desiderio mai nascosto, allenare un giorno la squadra viola. Adesso è possibile, ecco perché in estate la dirigenza può decidere di interrompere il rapporto con Vincenzo Italiano e nominare come nuovo allenatore della Fiorentina Sarri.

Fiorentina: Sarri al posto di Italiano, l’affare è possibile

Il contratto di Vincenzo Italiano con la Fiorentina è in scadenza nel 2024. Nonostante l’opzione fino al 2025, il suo agente Fali Ramadani potrebbe favorire l’addio di Italiano e l’arrivo sulla panchina della Fiorentina di Maurizio Sarri. Entrambi gli allenatori fanno parte della sua scuderia, è per questo motivo che la dirigenza viola potrebbe acconsentire all’addio del tecnico ex Spezia, che già la scorsa estate è stato vicino al Napoli, per accogliere a Firenze Sarri che ha sempre mostrato grande affetto verso i colori viola.