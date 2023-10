Juventus: si ferma un big, è in dubbio per la Fiorentina

Ultimissime sulla Juventus e la probabile formazione che scenderà in campo domenica contro la Fiorentina. Dopo Weah si fa male un altro giocatore.

Infermeria piena per la Juventus: c’è l’annuncio riguardo l’infortunio di un altro calciatore che quest’oggi ha riportato un nuovo problema muscolare. La presenza del big è in dubbio in vista della gara di campionato contro la Fiorentina. La sfida contro i viola dirà tanto sulle ambizioni dei bianconeri che cullano il sogno Scudetto. Il Franchi, nell’ultimo periodo, è diventato un tabù per la Vecchia Signora che non vince in casa dei viola da qualche anno. Ecco perché questa nuova assenza, unita a quella di Alex Sandro, De Sciglio, Weah, Pogba e Fagioli, rischia di compromettere le scelte del tecnico.

Per la Juventus non ci sono buone notizie. Allegri deve fare i conti con un’altra pesantissima assenza. Dopo l’annuncio di ieri su Weah, che starà fermo ai box per un mese, anche un altro calciatore s’è fermato questa mattina per infortunio. Nuovo guaio muscolare per il big che è in dubbio per il big match di domenica contro la Fiorentina. Trasferta insidiosa per la Juventus che al Franchi non vince da parecchio tempo. Ecco perché Allegri per sopperire a questa assenza studia un cambio modulo e il passaggio al 4-3-3.

Juventus: problemi con un big, si è fatto male di nuovo

Alla Juventus continua ad essere l’emergenza infortunati. Un altro titolarissimo sarà costretto a stare fermo per un periodo indeterminato. Nuovo guaio muscolare per il ragazzo, che era arrivato acciaccato dopo l’ultima pausa delle Nazionali.

Sembrava superato l’ultimo problema e invece nell’ultimo provino decisivo il giocatore si è fermato nuovamente. Nuovo problema muscolare per lui.

C’è l’annuncio sull’infortunio di Danilo che ha subito un nuovo problema muscolare.

Juventus: infortunio Danilo, ci sarà contro la Fiorentina?

Il brasiliano, che aveva saltato le altre gare dopo una lesione muscolare accusata con il Brasile, stava rientrando in gruppo ma questa mattina ha sentito un nuovo dolore. Non arrivano notizie confortanti dalla Continassa con Danilo che quasi sicuramente sarà indisponibile per Fiorentina Juventus. Il calciatore ha accusato un nuovo problema muscolare.