Addio Union Berlino, Bonucci svela il suo futuro: l’annuncio

C’è l’annuncio sul futuro di Leonardo Bonucci: il calciatore svela tutto sull’addio all’Union Berlino.

L’esperienza in Germania non sta dando soddisfazioni a Bonucci che in estate ha deciso di lasciare l’Italia per tentare una prima esperienza all’estero. La squadra, dopo essere partita bene, attualmente è nei bassifondi della classifica ed è in lotta per non retrocede. Sono dodici, fino a questo momento, le sconfitte consecutive dell’Union che presto dovrà decidere anche in merito al futuro dell’allenatore. Intanto, a Sky Sport Bonucci ha detto la sua riguardo la permanenza all’Union Berlino: ecco l’annuncio del difensore.

Quale sarà il futuro di Leonardo Bonucci? Il calciatore ha svelato tutto in merito al suo destino anche in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. L’esperienza in Germania non sta procedendo secondo le aspettative, ecco perché è ipotizzabile un ritorno in Serie A del calciatore che potrebbe decidere di vestire la maglia di un’altra società italiana.

Futuro Leonardo Bonucci: c’è l’annuncio

Inizio di stagione da dimenticare, con una striscia di sconfitte che ha toccato quota dodici, per l’Union Berlino che è nei bassifondi della classifica di Bundesliga. Al di là delle difficoltà, l’ex difensore della Juventus è pronto a riscattare questa situazione.

“Sono in un ambiente che mi permette di lavorare bene, sono fortunato perché i tifosi continuano ad incitarci nonostante le difficoltà. Devo dire che nella squadra c’è un clima positivo, sono sicuro che il risultato arriverà”.

Leonardo Bonucci resterà all’Union Berlino: non ci sarà il suo addio nel corso del calciomercato di gennaio 2023. L’intenzione del difensore è proseguire la sua avventura con la maglia dei tedeschi con il sogno di raggiungere gli Europei del 2024.

“Ho già ribadito la mia volontà: non tornerò a giocare in Italia. Questa è la mia ultima stagione da calciatore, il mio desiderio è tornare a vestire la maglia azzurra per affrontare l’ultima grande competizione”.

Ritiro a fine stagione: Bonucci ha deciso

Quella all’Union Berlino sarà l’ultima esperienza da calciatore per Leonardo Bonucci. E’ già tutto deciso con il difensore che ha ammesso anche il suo sogno che è quello di partecipare ai prossimi Europei del 2024 con l’Italia. Un messaggio chiaro, quello dell’ex Juve, diretto a Luciano Spalletti che dovrà decidere se concedere l’ultima passerella al difensore che fino a questo momento non è stato preso in considerazione dal ct anche a causa dello scarso rendimento avuto in Germania.