Esonero a sorpresa: annunciato il sostituto, è spagnolo

Annunciato il sostituto dell’allenatore, vicino all’esonero: ecco le ultimissime riguardo l’ingaggio del nuovo tecnico, la società ha deciso.

Il prossimo allenatore sarà spagnolo: è tutto deciso. La svolta è già arrivata con la società che ha avuto dei contatti preliminari con il tecnico che dovrà prendere il posto del portoghese che è finito in discussione a seguito degli ultimi risultati negativi. Ecco nuovi aggiornamenti su questo avvicendamento in panchina con la proprietà che è pronta a dare una scossa all’ambiente e allo spogliatoio con l’esonero del tecnico e l’arrivo di un nuovo allenatore.

Ore cruciali per il futuro del tecnico: la società valuta l’imminente cambio in panchina. Il presidente deciderà molto presto riguardo il destino dell’allenatore che è stato messo in discussione dalla società. Reduce da una serie negativa, è già pronto il nome del sostituto: si tratta di uno spagnolo, attualmente libero, pronto a subentrare e a guidare la squadra.

Calciomercato: ribaltone in panchina, è tutto deciso

Sta per chiudersi, nel peggiore dei modi, l’avventura del tecnico sulla panchina del club. Ecco le ultimissime in merito alla decisione della società che sta pensando all’esonero dell’allenatore.

Le prossime ore saranno decisive riguardo il destino del tecnico che è finito in discussione dopo la serie negative. L’ambiente ha perso la fiducia nell’allenatore che è ad un passo dall’esonero. La proprietà ha già avuto dei contatti con una vecchia conoscenza del calcio europeo, che è pronto a tornare in pista e guidare una nuova squadra: svelati tutti i dettagli su questo avvicendamento sulla panchina della big, che in estate aveva rinforzato la squadra con l’arrivo di grandi campioni.

A seguito degli ultimi risultati deludenti, e una posizione in classifica deludente, la squadra saudita sta pensando di mandare via l’allenatore dell’Al Ittihad Nuno Espirito Santos che è vicino all’esonero. Al suo posto può arrivare il tecnico spagnolo Julen Lopetegui che è attualmente libero dopo la fine dell’esperienza in Inghilterra al Wolverhampton.

Lopetegui al posto di Nuno Espirito Santos: svolta per l’Al Ittihad

L’Al Ittihad di Benzema, Kante e Fabinho, attualmente al sesto posto in classifica con 21 punti in 12 giornate, è pronta a cambiare guida tecnica ed esonerare l’allenatore portoghese Nuno Espirito Santo. A seguito degli ultimi risultati negativi, tre punti in cinque giornate, la squadra saudita vuole sostituire l’ex Porto e nominare come prossimo tecnico dell’Al Ittihad Julen Lopetegui, accostato qualche settimana fa anche al Napoli per il dopo Rudi Garcia.