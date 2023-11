Lukaku, decisione a sorpresa per il futuro: tifosi spiazzati

Il destino di Romelu Lukaku spiazza totalmente i tifosi della Roma: la scelta del belga è ancora una volta una grande novità

Il re della scorsa sessione di calciomercato tra firme imminenti, flirt proibiti, separazioni e tradimenti è stato sicuramente Romelu Lukaku. Il belga non ha solo riempito le prime pagine dei giornali, ma è stato il bomber più conteso in assoluto, e di certo non è l’unico che è arrivato in Serie A.

Ora l’attaccante di proprietà del Chelsea, e che ha lasciato il segno in casa Inter, sta tenendo un profilo piuttosto basso e fa parlare di sé soprattutto per le gesta sul campo. Contro il Lecce è stato croce e delizia: prima ha sbagliato un rigore che poteva spianare la strada della squadra di José Mourinho, poi si è riscattato nel finale segnando il gol che ha blindato una clamorosa rimonta nei minuti di recupero. Con tanto di esultanza insieme alla curva e maglia lanciata al cielo in segno di gioia.

Lukaku sta tornando se stesso nella Capitale, a suon di gol e buone prestazioni, ma paradossalmente e con un nuovo colpo di scena, il suo futuro potrebbe comunque proseguire altrove, lasciando di stucco i tifosi che già lo venerano.

Lukaku lascia la Roma: stavolta può accettare la corte dell’Arabia Saudita

Come è noto, il belga si è trasferito in prestito fino a fine stagione, anche se con il Chelsea – che non ne vuole più sapere di lui – pare ci sia un accordo tra gentiluomini per trattenerlo a titolo definitivo per 40 milioni di euro.

Le cose, però, potrebbero andare in maniera diversa. La Roma non convince del tutto e la società potrebbe mettere in atto una rivoluzione totale. Via Lukaku, sì, ma anche Dybala e Mourinho, con una nuova guida tecnica da scegliere e un attacco tutto da rifare, seguendo la linea giovani.

E che ne sarebbe quindi del mastodontico centravanti? Beh, stavolta potrebbe convincersi a dire addio all’Italia e al calcio europeo, accettando la corte e il denaro dell’Arabia Saudita, che già la scorsa estate ha alzato il pressing sui Blues per acquistarlo. Anche perché di top club del vecchio continente pronti a puntare su di lui non ce ne sono. L’Al Hilal, che ha convinto Milinkovic-Savic e Koulibaly, è pronto a farsi sotto con una maxi offerta e il belga potrebbe rassegnarsi all’addio. Ma con lui non siamo mai certi che non si tratti di un arrivederci.