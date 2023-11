Milan, esonero a fine stagione? Pioli risponde in diretta

By

Arrivano le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli che dopo il Psg ha detto la sua riguardo le voci sull’esonero.

La vittoria in Champions League ha ridato entusiasmo al Milan che adesso è in corsa per la qualificazione agli ottavi. Ecco l’annuncio del tecnico che, a fine partite, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. L’allenatore ha parlato del momento particolare e della reazione avuta questa sera.

Dopo una serie di risultati negativi, si sono susseguite le voci relative all’esonero dell’allenatore del Milan Pioli. Ecco la risposta del tecnico che, dopo la vittoria di oggi in Champions contro il Psg, ha fatto il punto della situazione in merito al suo futuro in rossonero.

Milan: esonero Pioli? La risposta del tecnico a Mediaset

“Dovevamo dare una risposta a noi stessi, siamo stati squadra e abbiamo vinto una partita molto difficile che riapre i giochi per la qualificazione. Siamo stati generosi e giocato con spirito giusto, era ciò che volevamo dopo la pessima prestazione di sabato”.

Così Stefano Pioli che nel corso dell’intervista s’è soffermato sul momento del Milan dopo la vittoria in Champions contro il Psg.

“Noi ci conosciamo bene e sappiamo le nostre qualità, tutto quello che ci gira intorno non è equilibrato. Lavoriamo sempre per migliorare e crescere. Delle volte siamo dei fenomeni e altre volte dei pirla…non siamo nè quello e nè l’altro: serve equilibrio”.

Partita della svolta? Questa partita può darci fiducia. Sono state due settimane complicate, adesso mi auguro di avere buone possibilità per qualificarci. Questa gara può darci grande motivazioni, adesso non vogliamo fermarci: testa al campionato”.

“Togliere sassolino dalla scarpa? Sono nel calcio da quaranta anni, so come funziona. Dobbiamo essere competitivi, è tutto nella norma: le aspettative si sono alzate e quando non si raggiungono i risultati siamo criticati”.

In conferenza stampa ha aggiunto: “Ero sicuro della reazione della squadra, abbiamo fatto squadra in questa settimana”.