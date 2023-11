Club italiano in vendita: arriva una cordata internazionale

Un club italiano cambia proprietà: c’è una cordata internazionale pronta a rilevare la società, ecco tutti i dettagli.

Cambia la proprietà, ultimissime notizie

Molto presto potrebbe arrivare la svolta riguardo la cessione del Novara Calcio. Il club piemontese può passare nelle mani di una cordata internazionale, con un forte investitore pronto a subentrare e a guidare la squadra anche in vista della prossima sessione di calciomercato di gennaio 2024.

Cessione Novara Calcio: ultime notizie

E’ il quotidiano La Stampa a fare il punto della situazione riguardo l’imminente cambio di proprietà. C’è una cordata internazionale interessata al Novara. Il presidente Massimo Ferranti ha incrementato i contatti con questi potenziali investitori, che vogliono subentrare e guidare la prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo è quello di risalire in classifica ed evitare la retrocessione in Serie D. Dopo 12 partite, il Novara è all’ultimo posto in Serie C, nel girone A, con zero vittorie all’attivo e appena cinque punti. Numeri disastrosi che confermano le difficoltà del club che adesso cerca la svolta attraverso la cessione della società: nuovi investitori potrebbero arrivare dall’estero e portare entusiasmo in città. L’attuale patron Ferranti è pronto a fare un passo indietro e lasciare il mondo del calcio.