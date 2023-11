Juventus, nuovo stop: tempi di recupero lunghi

Ultimissime Juve riguardo le condizioni fisiche del calciatore che s’è fermato nuovamente: tempi di recupero lunghi, ecco cosa è successo.

La vittoria contro la Fiorentina ha proiettato la Juve al secondo posto in classifica. I bianconeri sono in piena corsa per lo Scudetto. Le prossime gare diranno tanto riguardo le ambizioni della Vecchia Signora che attende la prossima sessione di mercato per rinforzare la rosa, rendendola ancora più competitiva. Intanto, c’è da segnalare un nuovo infortunio nella Juventus: problema serio per il tecnico che è in quel reparto è in emergenza. Ecco l’annuncio sulle condizioni fisiche del giocatore che rischia di stare fermo ai box per parecchio tempo.

Problemi per Max Allegri che rischia di perdere per parecchio tempo uno dei suoi titolari. C’è l’annuncio di Sky Sport riguardo le condizioni fisiche del calciatore che, a inizio stagione, aveva scalzato nelle gerarchie tutti gli altri compagni di reperto. Adesso, questo nuovo infortunio, rischia di fargli perdere in maniera definitiva il posto da titolare visto che il tecnico ha trovato delle valide alternative al calciatore che dovrà stare fermo ai box ancora per un po’ di tempo.

Juventus: nuovo stop, si allungano i tempi di recupero

Aggiornamenti sulle condizioni fisiche del giocatore che ha saltato l’ultimo allenamento. La sua presenza è a rischio in vista della gara contro il Cagliari.

La speranza di Allegri era quello di recuperarlo almeno per la panchina ma il giocatore neanche oggi si è allenato con la squadra. Ecco perché i tempi di recupero rischiano di allungarsi con il tecnico che, anche per la gara contro il Cagliari, dovrà confermare il terzetto visto contro la Fiorentina con Bremer, Rugani e Gatti.

Nuovo stop per Alex Sandro: tempi di recupero incerti per il calciatore che proverà a tornerà dopo la sosta per le Nazionali.

Juventus: Alex Sandro non recupero, emergenza in difesa

C’è un punto interrogativo in casa Juve che riguarda le condizioni fisiche di Alex Sandro. Il difensore, uno dei preferiti di Max Allegri, aveva iniziato la stagione da titolare salvo poi fare un passo indietro a seguito di un infortunio. La lesione al bicipite femorale ha messo ko il giocatore che adesso rischia di non recuperare in tempo. Quando torna Alex Sandro con la Juve? Neanche oggi si è allenato con la squadra: l’obiettivo è tornare dopo la sosta delle Nazionali, per fine novembre e inizio dicembre. I tempi di recupero si sono allungati, un problema serio che rischia di compromettere il lavoro del tecnico.