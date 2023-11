Napoli, scontri in città: c’entrano i tifosi dell’Union Berlino

Guerriglia a Napoli. Tensioni in centro città: tifosi dell’Union Berlino sfidano la polizia.

Cresce l’attesa per la gara di Champions League Napoli Union Berlino. Serata da incubo per le forze dell’ordine: i tifosi tedeschi hanno invaso il centro seminando il panico tra le strade. Clima incandescente, ecco le ultimissime che arrivano dal capoluogo campano con la Polizia che ha subito pesanti attacchi da parte degli ultras.

Episodi di violenza in centro città tedeschi sono scesi in strada e hanno attaccato le forze dell’Ordine. Paura a Napoli per la reazione degli ultras dell’Union Berlino. Ecco svelati tutti i dettagli sulla guerriglia urbana tutt’ora in corso: negozi distrutti e, secondo le prime ricostruzione, poliziotti feriti. Sui social girano i primi video degli scontri: cosa sta succedendo adesso a Napoli.

Incappucciati, con una felpa bianca, i tifosi dell’Union hanno sfilato nel centro di Napoli arrivando fino a Piazza Dante, dove sono andati in scena alcuni scontri violentissimi. Arrestati alcuni ultras dalla Polizia che è dovuta intervenire, con non poca difficoltà, per placare gli animi dei facinorosi e fermare gli attacchi dei tedeschi.

Episodi simili anche anche a Piazza Carità e via Toledo con alcune scene di guerriglia urbana che ricordano quanto successo in occasione di Napoli Eintracht Francoforte.

Scontri tra i tifosi dell’Union Berlino e la polizia nel centro di Napoli. Lanci di fumogeni e petardi: caos nelle strade con alcuni disordini che hanno provocato danni a negozi e auto. Tensione altissima con i tedeschi protagonisti di atti violenti: 11 arresti per violenza e aggressione. Atteso il bollettino finale della Questura che, nelle prossime ore, dovrà chiarire meglio l’accaduto.

Attimi di terrore a Napoli, con i tifosi dell’Union protagonisti di violenti scontri con la Polizia italiana. Vandalizzate le vetrine dei negozi: tantissimi video, pubblicati sui social, hanno documentato l’accaduto con i residenti e turisti preoccupati dall’accaduto. C’è attesa, adesso, per la giornata di domani che potrebbe portare a nuovi scontri.