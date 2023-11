Tracollo ed esonero inevitabile: l’ex Juve per il Milan

In casa Milan si valutano i nomi dei possibili sostituti di Stefano Pioli se la situazione dovesse peggiorare e spunta un ex Juve.

Fino a questo momento la situazione riguardante Stefano Pioli in casa Milan sembra essere ancora sotto controllo con il tecnico però che sarebbe sotto osservazione dopo il tracollo in campionato.

Le sconfitte contro Juventus ed Udinese ed il pareggio arrivato a Napoli subendo una rimonta di due gol, hanno messo a serio rischio la posizione di Stefano Pioli. Fortemente criticato dai tifosi rossoneri, il tecnico per il momento gode ancora della stima della società, pronta a proseguire con lui anche in futuro. La situazione però potrebbe cambiare se Pioli dovesse fallire anche nel prossimo appuntamento in campionato quando il Milan affronterà il Lecce al Via del Mare.

In cima alla lista dei sogni dei tifosi del Milan ci sarebbe Antonio Conte con il tecnico che però non appare intenzionato ad accettare un incarico in corsa. Più concreta invece l’opportunità di arrivare ad un accordo con Igor Tudor, in attesa di una chiamata dopo la buona esperienza al Marsiglia.

Esonero Pioli, può arrivare un ex Juventus al suo posto

Il tecnico croato è molto stimato dalla dirigenza rossonera e le ultime avventure positive alla guida di Verona e Marsiglia lo rendono un profilo appetibile per una big, considerato anche il fatto che conosce molto bene il campionato italiano. L’ex giocatore della Juventus durante la scorsa estate è stato valutato anche dal Napoli come possibile successore di Spalletti con gli azzurri che hanno però poi virato su Rudi Garcia.

Nel caso in cui non dovesse arrivare un successo a Lecce, il Milan potrebbe valutare un cambio alla guida tecnica della squadra. Stefano Pioli rischierebbe quindi l’esonero dopo più di quattro anni sulla panchina rossonera e Tudor rappresenterebbe un’alternativa più che valida per la panchina rossonera. La speranza del club è quella di non dover ricorrere all’esonero considerato anche il fatto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2025.

Per il Milan significherebbe dover affrontare un importante esborso economico l’eventuale esonero di Pioli considerato il fatto che dovrebbe mettere sotto contratto un altro tecnico. Milan che a gennaio sarà costretto ad intervenire sul mercato andando a prendere un altro difensore centrale (considerati gli infortuni di Kalulu e Pellegrino) e Miranda, esterno sinistro spagnolo che rappresenterà il vice Theo Hernandez.