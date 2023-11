Calcioscommesse: non è finita, anche dirigenti in Lega

By

Ultimissime notizie sul caso calcioscommesse: c’è l’annuncio della Lega Serie A, ecco cosa è successo.

Non si placano le voci riguardo lo scandalo scommesse, che ha portato alla squalifica dei due centrocampisti italiani Fagioli e Tonali. In attesa del verdetto su Zaniolo, c’è un nuovo intervento da parte della Lega Serie A. Ecco cosa hanno organizzato i dirigenti che hanno in mano le sorti della massima serie del calcio italiano.

Si allarga l’inchiesta sulle scommesse dei calciatori di Serie A. Dopo gli ultimi provvedimenti, la Lega ha deciso di intervenire con una misura ad hoc per prevenire questi tipi di fenomeni che, ad oggi, hanno portato alla squalifica di giocatori come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Dopo le ultime scottanti testimonianze, ecco la mossa dei dirigenti della Lega Serie A.

Calcioscommesse Serie A: l’intervento della Lega

Dopo la squalifica di Fagioli e Tonali, all’interno dell’ambiente calcistico italiano si è aperto un nuovo caso riguardo il calcioscommesse. Si attende, adesso, solo il procedimento relativo a Nicolò Zaniolo, anche lui coinvolto in questa situazione. Il tema delle scommesse, assai comune all’interno degli ambienti sportivo, è stato al centro del dibattito.

Ecco perché la Lega Serie A ha organizzato un workshop per spiegare a tutti il fenomeno del match-fixing. A questa manifestazione, che ha come obiettivo quello di prevenire il regolare svolgimento delle competizioni ed educare tutti i calciatore e i giovani atleti riguardo le tematiche delle scommesse, sono intervenuti l’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo.

“Siamo giunti alla nona edizione di questo workshop, teniamo tanto ad iniziative del genere. C’è, da parte della Lega Serie A, attenzione massima riguardo il regolare svolgimento delle competizione. I rischi della ludopatia rappresentano un problema per le nostre squadre, ecco perché servono attività di sensibilizzazione per spiegare i rischi che si corrono”.

Calcioscommesse Serie A: l’intervento dell’avvocato

Anche l’avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, è intervenuto riguardo la tematica del calcioscommesse che è al centro del dibattito tra i club di Serie A. Ecco perché la formazione è uno strumento importante per gli atleti e le società di calcio.

“Dobbiamo tutelare l’integrità dello sport. Questi workshop sono un’occasione di confronto e dialogo con staff tecnici, dirigenziali e calciatore. Bisogna approfondire determinate tematiche e capire quali sono le norme, i limiti, le sanzioni riguardo il betting e gli illeciti dentro e fuori dal campo”.

“L’obiettivo è informare gli atleti, e non solo, su queste tematiche che possono mettere a rischio la regolarità delle manifestazioni sportiva e rovinare la reputazione dei club. Ecco perché abbiamo deciso di intraprendere questo percorso di formazione acconto al Credito Sportivo e alla Lega Serie A”.