Juventus, infortunio e tegola: salta il Derby d’Italia con l’Inter

La partita di domenica prossima tra Juventus e Inter rischia di dover fare a meno di alcuni calciatori importanti per infortunio.

La situazione in casa bianconera è da tenere bene sotto controllo perché potrebbero esserci delle difficoltà molto importanti per lo spogliatoio. Massimiliano Allegri vuole che la sua rosa sia in grado di poter gestire al meglio tutti i momenti della stagione, anche quelli più complessi e per questo ha chiesto una rosa molto profonda.

Ma le difficoltà che si stanno susseguendo in questa prima parte di stagione rischiano di compromettere in maniera pesante la tranquillità del mister bianconero.

Juventus, infortunio importante: medici preoccupati

La Juventus ha ambizioni molto importanti per questa stagione e sta provando a mettersi sullo stesso “treno” delle altre big con grande successo. La classifica parla chiaro e pone i bianconeri in una posizione molto vantaggiosa per il futuro. Riuscire a centrare la qualificazione inChampionsLeague e poi sognare anche più in grande con gli occhi sullo Scudetto dipenderà dai prossimi risultati.

Sarà importante riuscire a vincere quanti più scontri diretti possibili, a partire da quello di domenica prossima contro l’Inter. Accorciare la classifica e minare il primo posto dei nerazzurri sarebbe fondamentale anche per regalare altra fiducia allo spogliatoio.

Per la Juventus, però, ci sono dei problemi legati agli infortuni.

Juventus, infortunio Locatelli: la situazione

La Juventus è alle prese con l’infortunio di Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero si è fermato per un problema alla schiena nell’ultima partita di campionato e per questa ragione non ha risposto alla convocazione di Luciano Spalletti con la Nazionale Italiana per le partite di qualificazione ai prossimi Europei.

Locatelli out per infortunio è un problema molto importante per i bianconeri che stanno sperando nel suo recupero in tempo per la partita contro l’Inter di domenica prossima.

Secondo quanto riferisce goal.com, è ben accesa la lampadina dell’allarme sul centrocampista Manuel Locatelli, che sente ancora parecchio dolore alle costole e rischia di dare forfait anche per la partita contro l’Inter.

Infortunio Locatelli: soluzione d’urgenza per Allegri

La Juventus ha difficoltà per il ritorno in campo di Manuel Locatelli. E nelle ultime ore è stato palesato anche un nuovo infortunio per Fabio Miretti, che ha dovuto abbandondare il ritiro della Nazionale Under 21.

L’emergenza legata all’infortunio di Manuel Locatelli potrebbe avere due soluzioni in extremis per Allegri. La prima porta alla scelta di schierare Hans Nicolussi Caviglia in mediana per affidargli le chiavi del centrocampo, o c’è anche l’opzione Timothy Weah, che in carriera ha più volte svolto quel ruolo in condizioni di emergenza per la squadra.

Ma la partita contro l’Inter è molto delicata e lo staff medico farà di tutto per riuscire a riconsegnare Locatelli senza problemi.