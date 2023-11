Milan, guaio Leao: si allungano i tempi di recupero

Il Milan non può fare a meno di Rafael Leao, giocatore che rappresenta essere il fulcro della fase offensiva del diavolo. Infortunatosi in occasione della sfida dei rossoneri a Lecce, il portoghese non ha riposto alla chiamata della sua Nazionale per rimanere a Milanello lavorando per un pronto recupero, peccato che le notizie che arrivano dal centro sportivo di Varese non sono ottime.

Stando a queste, infatti, i tempi di recupero di Rafael Leao potrebbero allungarsi, visto che l‘infortunio al bicipite femorale starebbe creando più di qualche problema nella fase di recupero.

La partita di sabato sera contro la Fiorentina, dunque, potrebbe non essere l’unica che il 10 del Milan salterà in Serie A.

Milan, si allungano i tempi di recupero per Leao: le ultime

Brutte notizie arrivano dall’infermeria di Milanello per Stefano Pioli e tutti i tifosi del Milan, dato che potrebbero allungarsi i tempi di recupero per Rafael Leao. L’infortunio del portoghese è forse arrivato nel momento meno opportuno della stagione del diavolo, che ora più che mai aveva bisogno del suo numero 10 per ritornare a vincere e scalare la classifica.

Il fatto è che Leao potrebbe dunque ora stare fermo più di quanto ci si aspettasse, stando a quanto confermato questa mattina in rassegna stampa anche da Tuttosport.

Il noto quotidiano piemontese ha raccontato come il recupero del portoghese viaggi spedito, precisando anche il fatto che ciò non implica un pronto rientro in campo del 10 del Milan. Non solo, nello spazio dedicato all’infortunio del rossonero si potrebbe per l’appunto leggere come quella contro la Fiorentina potrebbe non essere l’unica partita in Serie A che Leao sarà costretto a saltare, visto che il suo rientro in campo sarebbe addirittura slittato per la sfida del 9 dicembre contro l’Atalanta.

Milan, Leao torna il 9 dicembre contro la Dea? Le ultime

Tuttosport questa mattina ha postato una notizia che sicuramente i tifosi del Milan non avranno avuto piacere a leggere. Secondo il quotidiano piemontese, infatti, il rientro in campo di Rafael Leao potrebbe essere fissato addirittura per il prossimo 9 dicembre, data nella quale è in programma la sfida contro l’Atalanta.

Per quanto valida come ipotesi, in quel di Milanello si proverà comunque a fare un tentativo per far scendere in campo Leao già in occasione della sfida del 2 dicembre contro il Frosinone, ma tutto dipenderà ovviamente dall’evoluzione del problema nei prossimi giorni.

Infortunio Leao: ecco quante partite salta il portoghese

Oltre alla partita di sabato contro la Fiorentina dove la sua assenza è in pratica scontata, dunque, Rafael Leao salterà sicuramente il Dortmund in Champions ed a questo punto, forse, anche il Frosinone.

Contro i ciociari la sua presenza è al momento solo in discussione, ma considerata la sfida contro l’Atalanta Pioli potrebbe decidere a prescindere di sacrificarlo, sempre che Okafor dia sicurezze.