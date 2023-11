Napoli, dura contestazione dei tifosi: presi di mira i giocatori – FOTO

Come da richiesta e volontà della piazza, se così vorremmo dire, il Napoli ha cambiato guida tecnica nel corso degli ultimi giorni esonerando Rudi Garcia affidando di conseguenza la squadra ad uno che conosce molto bene tutte le sfaccettature dell’ambiente azzurro, ovvero Walter Mazzarri.

Nonostante questo, comunque, i malumori in città per l’andamento della squadra sono ancora abbastanza palpabili, stando a quanto direttamente confermato dallo striscione esposto dai tifosi al di fuori del Diego Armando Maradona.

In questo il messaggio che è stato voluto mandare è abbastanza chiaro, con i giocatori che questa volta sono stati presi di mira dai supporter.

Napoli: dura contestazione dei tifosi fuori lo stadio

Con il cambio in panchina la speranza dei tifosi partenopei è che le cose in quel di Napoli possano solo migliorare dopo l’altalenante inizio di stagione dei loro beniamini, che al momento non starebbero affatto onorando lo scudetto (meritatamente) in petto.

Con la svolta data dalla società, anche i tifosi hanno voluto dare in qualche modo il loro contributo con uno striscione super polemico esposto al di fuori del stadio Diego Armando Maradona. Un messaggio forte, chiaro e diretto quello scritto sul lungo telo appeso alle grate dell’impianto di Fuorigrotta, dove ad essere stati incredibilmente presti di mira sono stati addirittura i giocatori stessi.

Quella di quest’anno, infatti, è praticamente la brutta copia della squadra che ha stradominato un campionato nella scorsa stagione, ed è proprio per questo che il messaggio dei tifosi del Napoli è stato rivolto direttamente ai giocatori, quasi con l’obiettivo di dare loro una scossa emotiva e mentale per provare a tornare a lottare nelle posizioni di classifica che le competono. La speranza è che ovviamente questo messaggio possa essere stato recepito, ma solo il campo ci permetterà di comprenderlo.

Napoli, striscione della Curva fuori lo stadio: contestati i giocatori

Come detto, dunque, i tifosi del Napoli hanno in pratica ‘contestato’ i loro beniamini esponendo fuori al Gate della Curva A uno striscione che ha l’obiettivo di spronare i giocatori in vista di questo ‘nuovo’ inizio di stagione, e non di non creare polemica.

Nessuno si sarebbe aspettato una presa di posizione del genere dei tifosi contro la squadra, eppure la piazza si è resa conto che l’unico problema di questo inizio di stagione non è stato solo ed unicamente l’allenatore.

Sullo striscione esposto è infatti chiara questa idea, visto che su di questo c’è scritto: “A pagare è stato l’allenatore, ma sia ben chiaro ai calciatori…non vi da l’impunità aver vinto il tricolore“.

Napoli: l’Atalanta per dimostrare di essere cambiato

La partita di sabato prossimo contro l’Atalanta potrebbe essere un importante test per dimostrare ai tifosi del Napoli che con l’arrivo di Mazzarri le cose, e la testa dei giocatori soprattutto, sono cambiate.

In caso di sconfitta non c’è motivo alcuno di allarmarsi, ma ciò che più la piazza vuole è vedere tornare un gruppo divertirsi e sudare la maglia fino all’ultimo in minuto in campo.