Colpo al cuore per i tifosi di Serie A, ha un tumore: dramma infinito

È uno stillicidio, un dramma senza fine. Ennesimo colpo al cuore dei tifosi di Serie A: è stato aggredito da un tumore

Come se non bastassero i tanti lutti che hanno funestato negli scorsi mesi il mondo del calcio, arriva una notizia che è l’ennesimo colpo al cuore dei tifosi e degli appassionati italiani.

Un altro protagonista degli stadi della nostra Serie A è stato aggredito da un tumore, quello stesso male incurabile che si è già portato via prematuramente Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Insomma, il tumore colpisce tutti e inizia a colpire sempre di più anche i calciatori, un po’ come accade con la SLA, acronimo per Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Altrimenti nota come ‘morbo di Lou Gehrig’, dal nome di uno dei più grandi giocatori di baseball che fu il primo sportivo di livello a esservi aggredito, nel 1939, la SLA è una patologia neurodegenerativa progressiva che prende di mira i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i movimenti della muscolatura, fino alla completa paralisi e al conseguente decesso.

Vittime illustri italiane della SLA sono l’ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina, Stefano Borgonovo, e lo storico capitano del Genoa, Gianluca Signorini.

Colpo al cuore per i tifosi di Serie A, Salva Ferrer ha il linfoma di Hodgkin

Comunque, non è contro la SLA ma contro un avversario altrettanto temibile, il linfoma di Hodgkin, che sta lottando Salva Ferrer. Il calciatore spagnolo, dopo ver contribuito alla storica promozione in Seria A, nel 2020, dello Spezia e aver accumulato nel massimo campionato italiano 50 presenze tra il 2020 e il 2023, sempre con i colori del club spezzino, dall’agosto scorso è in prestito al club cipriota dell’Anorthosis Famagosta.

A rendere nota la più difficile e importante partita della sua vita è stato lo stesso Salva Ferrer con un post su Instagram in cui si mostra, pur confessando che la scoperta della malattia è stato un duro colpo per lui e per la sua famiglia, tutt’altro che demoralizzato ma, al contrario, molto combattivo anche perché “la prognosi dei dottori è positiva e conto di poter tornare presto a giocare a calcio e godermi la vita. La paura non esiste nella mia battaglia contro questa malattia“.

Anche noi siamo convinti, come i suoi ex compagni dello Spezia, a cui è legato fino al 2025, che gli hanno subito manifestato vicinanza con un toccante messaggio di incoraggiamento sui social (“Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!”), che Salva Ferrer riuscirà a mettere in fuorigioco il più sleale degli avversari.