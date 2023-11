Sentenza FIGC: penalizzazione in campionato, la nuova classifica

A poche ore dalla sfida, è arrivata la comunicazione ufficiale riguardo la penalizzazione in campionato: cambia la classifica, ecco tutti i dettagli.

Incredibile annuncio da parte della Federazione, che ha punito il club italiano alla vigilia della gara di campionato. E’ arrivata la notizia, relativa alla penalizzazione, con il club che è stato punito a causa del mancato pagamento, ai propri tesserati, dello stipendio del mese di giugno.

Tifosi spiazzati dall’annuncio da parte della Procura riguardo la penalizzazione in classifica del club italiano. La sanzione è arrivata a poche ore dalla sfida di campionato che potrà segnare, in un modo o nell’altro, il futuro del club che sta lottando per i vertici.

Penalizzazione in campionato, comunicato ufficiale

Ecco la decisione da parte della Lega che ha reso noto tutti i dettagli in un comunicato in cui ha spiegato le ragioni relative ai motivi che hanno portato alla penalizzazione in classifica di 1 punto.

“Violazione dell’articolo 4, comma 1, per non aver pagato gli adempimenti e non aver rispettato i doveri di lealtà, probità e correttezza. Ciò riguarda i termini non rispettati, con scadenza al 21 agosto 2023, per le spettanze degli emolumenti ai propri tesserati per il mese di giugno”.

Penalizzazione per il club di Serie D dell’Imolese che ha subito la pena da parte della Federazione a causa dei mancati pagamenti degli stipendi. La società, infatti, non ha rispettato le scadenze riguardo il mese di giugno.

“A seguito della comunicazione da parte della Procura federale, sul provvedimento di chiusura delle indagini nei confronti di Ulisse Savini e della società Imolese, applica la sanzioni di 23 giorni di inibizione per Savini e di 1 punto di penalizzazione per la squadra di calcio dell’Imolese da scontare nella stagione corrente”.

Serie D girone D: cambia la classica dopo la penalizzazione dell’Imolese

Con la penalizzazione in classifica di 1 punto, cambia il campionato di Serie D girone D: l’Imolese scende a quota 24 punti mantenendo comunque la terza posizione alle spalle di Ravenna (27) e Victor San Marino (25). Rispetto alle concorrenti, ha un vantaggio di soli tre punti rispetto a Carpi, Lentigione e Pistoiese che inseguono dietro. Protagonisti di un ottimo avvio di stagione, l’Imolese deve fare i conti con questa penalità a causa di questioni extra campo di cui, sicuramente, la squadra avrebbe voluto fare a meno. A sorprendere è la tempistica visto che la comunicazione sulla penalizzazione dell’Imolese è arrivata a poche ore dalla gara contro il Corticella.