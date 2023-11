Roma, Mourinho perde la calma: fa una richiesta ai Friedkin

Aggiornamenti riguardo il futuro di José Mourinho alla Roma. Sono ore di riflessioni per lo Special One, ecco la richiesta che ha fatto alla proprietà.

Indiscrezioni di calciomercato riguardo il futuro dell’allenatore della Roma Mourinho. Ecco le ultimissime in merito alla posizione del tecnico. A Trigoria gira una strana voce sullo Special One che ha fatto una richiesta alla famiglia Friedkin in merito al suo rinnovo di contratto. Vuole garanzie sul suo futuro, ecco nuovi aggiornamenti su questa situazione.

C’è attesa per la decisione José Mourinho sul suo futuro alla Roma. Lo Special One ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con i giallorossi. Per il momento nessuno della società lo ha contattato per il rinnovo di contratto. Una situazione che compromette il lavoro del tecnico che sembra aver perso la fiducia della proprietà. Ecco le ultimissime riguardo il suo futuro con l’addio che potrebbe sconvolgere i piani della società.

Addio Mourinho Roma, nuove indiscrezioni

Mourinho perde la pazienza. L’avventura alla Roma non sta andando secondo le previsioni anche per colpa della società che gli sta facendo mancare il giusto supporto. Alla sua terza stagione sulla panchina giallorossa, lo Special One si sente solo. Ecco la richiesta particolare che ha fatto Mourinho al presidente della Roma Friedkin.

Con il contratto in scadenza a giugno 2024, il tecnico portoghese sa di non essere al centro del nuovo progetto della Roma. Ci sarà l’addio al termine di questa stagione con le strade che si separeranno in maniera definitiva. Prima, però, c’è una stagione da portare a termine ed è per questo motivo che Mourinho ha chiesto l’intervento di Friedkin.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore vuole la vicinanza della proprietà con un’uscita pubblica. La fase di stallo della trattativa e il silenzio sulla trattativa pesano come un macigno sul rapporto tra l’ambiente e l’allenatore che ha perso quell’entusiasmo che lo portò a diventare l’allenatore della Roma.

Nuovo allenatore Roma, Mourinho a rischio: per l’estate piacciono Italiano e Thiago Motta

Si torna a parlare della prossima stagione in casa Roma. I dirigenti sono già a lavoro e programmano l’uscita di José Mourinho che è ormai fuori dal progetto. La famiglia Friedkin ha deciso di non rinnovare il contratto dello Special One che proverà a concludere la stagione nel migliore dei modi. Nel futuro del portoghese c’è l’Arabia Saudita, intanto la Roma valuta due giovani profili in caso d’addio di Mourinho: nella lista di Pinto c’è Italiano e Thiago Motta con l’italo brasiliano leggermente favorito.