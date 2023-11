“Un giocatore si è tirato indietro”, l’atteggiamento non è piaciuto: sarà ceduto

Un giocatore si sarebbe tirato indietro dal giocare titolare, atteggiamento che non è piaciuto a Mourinho, che ne ha parlato in conferenza.

Sarà probabilmente ceduto a gennaio, per quanto si è visto – o meglio, non si è visto – in questa prima fase di stagione, nonostante la titolarità e centralità del progetto alla Roma.

Una notizia svelata, tra le righe, da José Mourinho che ha parlato alla vigilia di Roma-Udinese, svelando quello che è un problema ben preciso all’interno del suo organico.

Un giocatore ha fatto storcere il naso a Mourinho: la conferenza stampa

In più occasioni, la Roma, si è trovata costretta a dover fare a meno di alcuni dei suoi giocatori, in particolar modo i più importanti, secondo quelle che sono le gerarchie sulle scelte dello Special One.

A prendere voce sul tema delicato in casa Roma, legato appunto agli infortuni, è José Mourinho che ha parlato in conferenza stampa, nel giorno che anticipa Roma-Udinese, sfida che si giocherà all’Olimpico e che la squadra giallorossa vuole vincere, per risalire la classifica e puntare ai primi quattro posti, specie in questo momento dove si sfidano Atalanta e Napoli per la lotta all’Europa.

A parlare del giocatore che si sarebbe tirato indietro, è appunto Mourinho, che parla così di Chris Smalling, che vede la sua stagione tagliata in due dalle condizioni fisiche non ottimali. Le parole che seguono, sono del tecnico portoghese.

Smalling fa arrabbiare Mourinho: le parole in conferenza stampa su Roma-Udinese

Al contrario di quanto è solito fare sui calciatori infortunati, Mourinho in conferenza stampa ha scelto di svelare cosa si sarebbe aspettato da Smalling, quantomeno nell’atteggiamento. Le parole sono infatti chiare sul difensore inglese, che non vede il campo da un po’ di tempo a causa dei suoi guai fisici: “Alcuni calciatori sono propensi, attraverso una situazione clinica anche migliore e costante, al sacrificio. In questo momento mi sento di dire che Smalling è uno di quei calciatori che non sopporta il dolore, non stringe i denti, si tira indietro al possibile problema”. Parole chiare del tecnico che, nell’atteggiamento di Smalling, non gli avrebbe riconosciuto lo spirito di sacrificio, in questo momento dove lo stesso centrale vuole evitare probabilmente una ricaduta sull’infortunio”.

Ultime su Smalling: via a gennaio, separato in casa Roma

Da separato in casa Roma, probabilmente a gennaio sarà addio per Smalling che non rinnoverà con il club giallorosso. Occhio a quelle che sono le ipotesi perché in Italia c’è chi potrebbe puntare su di lui, contando la presenza di Juventus e Inter, con sullo sfondo il Napoli, che andrebbe a sostituire Juan Jesus dando a Walter Mazzarri – o a chi ci sarà in panchina anche l’anno prossimo – un’alternativa diversa per la difesa.