Cessione Inter, Zhang è “sparito dall’Italia”: arriva l’annuncio

L’Inter è alle prese con il futuro societario che può cambiare radicalmente il modo di affrontare le prossime stagioni: è stato deciso.

Il club milanese sta vivendo un periodo complicato che ormai dura da un po’ di tempo. Ci sono questioni legate all’aspetto economico che rischiano di compromettere la sereità dell’ambiente verso il futuro. Il presidente Zhang ha fatto tanto per il club ma nelle ultime stagioni ha dovuto anche chiedere prestiti multimilionari pur di tenere vive le speranze future della squadra per poter crescere sempre più.

I risultati ci sono stati, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, ma allo stesso tempo ci sono anche molte difficoltà nel riuscire a gestire il futuro.

Cessione Inter, ci sono novità importanti: le ultime

L’Inter va verso la cessione? Gli ultimi mesi sono stati molto pesanti per la società nerazzurra, estremamente diversi da quelli vissuti dalla squadra in campo. Inzaghi è riuscito a far fare dei passi da gigante in avanti alla rosa, arrivando in finale di Champions League e sfiorando, quindi, l’appuntamento con la storia.

Ma dal punto di vista dirigenziale ci sono difficoltà estreme nel riuscire a gestire economicamente una società tanto importante. Zhang ha chiesto e ottenuto prestiti per milioni di euro e ora i debiti stanno mettendo in difficoltà la sua permanenza in nerazzurro.

Nelle ultime settimane si è iniziato a parlare in maniera insistente della cessione dell’Inter, con novità quotidiane che possono far cambiare il futuro del club.

Inter verso la cessione? Zhang è sparito dall’Italia

La cessione dell’Inter è argomento all’ordine del giorno per i nerazzurri. Ci sono debiti che sembrano incolmabili in questo momento per il presidente interista e ci sono offerte sul tavolo che possono convincerlo all’addio.

Tuttosport rivela che Zhang non vede la squadra da ben 4 mesi: non è mai più tornato in Italia dopo al tournée a Tokyo e questo potrebbe essere un segnale netto dell’allontanamento dall’Inter. Da tempo ci sono nuovi imprenditori interessati all’acquisto del club e presto potrebbero esserci novità.

Secondo il quotidiano, però, l’assenza di Zhang non sta a significare l’addio all’Inter imminente, anzi. Tuttigli ultimi segnali arrivati da Nanchino indicano come Suning voglia tenersi il club.

Inter, Zhang vuole restare: i rinnovi dei dirigenti un segnale

Steven Zhang ha intenzione di non cedere l’Inter. Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interesse di Zilliacus e di un’offerta da quasi un miliardo di euro che, però, non convince la dirigenza.

Anzi gli ultimi rinnovi di contratto di Ausilio, Baccin e Marotta sono il segnale della continuità che Zhang vuole dare all’Inter. Ma il problema principale restano i debiti da dover saldare nel giro di pochissimo tempo per evitare problemi ben più gravi.