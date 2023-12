Gagliardini risponde a Rabiot: nuovo scontro social, i motivi

Aggiornamenti riguardo la querelle Gagliardini Rabiot, scoppiata venerdì sera dopo il messaggio social del francese. Ecco la risposta del centrocampista di proprietà del Monza.

Nuovo scontro social. Monza Juventus non è ancora finita. La partita di venerdì sera, che ha portato i bianconeri al primo posto (momentaneo in classifica), ha lasciato delle scorie. Sui social, infatti, si è assistito ad uno scontro tra due giocatori ovvero Rabiot e Gagliardini

Le polemiche sul caso Rabiot Gagliardini non si placano. La vittoria della Juventus, con il goal di Gatti allo scadere arrivato dopo l’1-1 di Carboni, ha lasciato delle polemiche sotto il punto di vista sportivo. Questa volta gli arbitri non c’entrano. Ecco tutta la verità riguardo il battibecco social tra i due centrocampista di Monza e Juventus.

Rabiot Gagliardini, nuova polemica: la risposta dell’italiano

Dopo l’attacco sui social del centrocampista francese della Juventus, il giocatore del Monza ha preso le distanze ed ha commentato a tono. Al termine della partita di venerdì, che ha portato la Vecchia Signora al successo contro i brianzoli, sui social Adrien Rabiot ha scritto un messaggio contro Gagliardini accusandolo di mancato fair play.

I fatti riguardano l’episodio dell’1-1 momentaneo di Carboni. Nel momento dell’esultanza per il gol, Gagliardini si è avvicinato esultando in faccia a Rabiot. Un atteggiamento poco sportivo che non è passato inosservato. E così, al triplice fischio che ha portato i tre punti alla Juventus che, a loro volta, hanno trovato la rete del 2-1 nei minuti finali grazie ad una zampata di Gatti, Adrien Rabiot ha dedicato un messaggio social a Gagliardini.

“Gagliardini. Impara sempre a rimanere umile. Perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita, tutto è ancora possibile. Ricordati di questo”.

Ecco la risposta di Gagliardini che a modo suo ha mandato un messaggio al francese, attaccandolo sul personale.

Monza Juventus, Gagliardini Rabiot: la risposta dell’italiano al francese

Sempre attraverso il profilo Instagram, Roberto Gagliardini ha risposto alle accuse di Adrien Rabiot. Il francese, che dopo Monza Juve, aveva lanciato un duro messaggio contro il suo collega reo di avergli esultato in faccia nel momentaneo 1-1 di Carboni. Non s’è fatto attendere il messaggio di Gagliardini che ha detto la sua su questa vicenda. “Le cose di campo rimangono in campo, non sui social”, ha scritto su Instagram. E poi l’ennesima provocazione, tirando in mezzo la madre di Rabiot. “Chiama la mamma”, riferimento alla signora Veronique. E adesso quale sarà la reazione di Adrien? Proseguirà in questa diatriba social o lascerà perdere? Ai posteri l’ardua sentenza.