Calciomercato, crisi Napoli: ADL corre ai ripari, 3 colpi a gennaio

Ultimissime notizie calciomercato Napoli: De Laurentiis corre ai ripari con 3 colpi, ecco le promesse fatte a Mazzarri.

Il ritorno in panchina di Walter Mazzarri non ha dato i frutti sperati. Nonostante il buon rendimento in campo, i risultati sono sempre sfavorevoli con il Napoli che ha rimediato tre sconfitte di fila contro Real Madrid, Inter e Juventus. Problema psicologico, oltre che tecnico, ed errori grossolani contribuiscono ad alimentare questa crisi. La gara di martedì contro il Braga sarà fondamentale per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, sarà un appuntamento da non sbagliare per la squadra che nel corso del mercato di gennaio 2024 sarà rinforzata con almeno tre acquisti.

E’ l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino a fare il punto della situazione in merito al prossimo calciomercato del Napoli. Nel 2024 sono previsti almeno tre acquisti con De Laurentiis pronto ad intervenire per salvare la stagione. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo da non fallire anche perché grazie agli introiti UEFA la squadra potrà essere rinforzata la prossima estate.

Calciomercato Napoli: tre acquisti a gennaio, ecco i nomi

Sarà un mese di gennaio intenso e diverso dal solito per il Napoli che è a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. De Laurentiis, rispetto a quanto fatto la scorsa estate, dovrà essere rapido nelle decisioni e chiudere in tempi stretti per i nuovi acquisti.

Oltre al difensore centrale, il Napoli prenderà anche un centrocampista e probabilmente un terzino destro che può arrivare in caso di partenza di Zanoli che ha chiesto ufficialmente la cessione. Ecco svelati alcuni nomi di obiettivi degli azzurri.

Nella lista del Napoli ci sono cinque difensori centrali: è stato offerto Marc Guéhi del Cristal Palace. Ma come obiettivi ci sono anche Max Kilman dei Wolves e David Hancko del Feyenoord. Sullo sfondo la pista low cost, Jerome Boateng che è tra gli svincolati dopo il mancato tesseramento con il Bayern Monaco che l’aveva tenuto in prova per sopperire alle assenze di alcuni difensori. Infine, c’è anche Edmond Tapsoba del Bayer Leverkusen. Non sono esclusi colpi di scena ma la cosa certa è l’acquisto di un nuovo centrale difensivo.

Calciomercato Napoli: Mazzocchi o Faraoni al posto di Zanoli

Per il calciomercato Napoli si cercano alternative soprattutto in difesa e a centrocampo, complice anche la partenza di Zambo Anguissa che andrà in Coppa d’Africa. Da qui nasce la necessità di prendere almeno un centrocampista, che dovrebbe arrivare già nei primi giorni di gennaio 2024. Inoltre, c’è da chiarire la situazione di Alessandro Zanoli che ha chiesto di andare a giocare. Il terzino può partire in prestito o a titolo definitivo, in caso di partenza è previsto un nuovo innesto in quella posizione. Come obiettivi del Napoli ci sono: Pasquale Mazzocchi della Salernitana o Davide Faraoni dell’Hellas Verona.