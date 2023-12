Cessione Inter: arriva un’altra svolta, ecco con chi tratta Zhang

Nuovi aggiornamenti riguardo la cessione dell’Inter: mossa a sorpresa di Steven Zhang, ecco con chi sta trattando.

La squadra in campo non risente delle voci riguardo la cessione dell’Inter. L’assenza di Steven Zhang non si fa avverte, i giocatori sono concentrati nel raggiungere l’obiettivo stagionale. Intanto, arrivano delle nuove indiscrezioni relative al futuro societario della squadra nerazzurra.

Assente ieri, nel 4-0 dell’Inter contro l’Udinese, Steven Zhang non ci sarà neanche martedì nella gara di Champions League contro la Real Sociedad. Secondo le ultime indiscrezioni, mancherà anche per la consueta cena natalizia. Un momento particolare, quello che sta vivendo l’imprenditore cinese che è alle prese con delle situazioni delicate che riguardano anche il futuro dell’Inter: ecco tutti i dettagli relativi alla cessione della società.

Cessione Inter: nuovi aggiornamenti, Zhang sta lavorando

Non è in Italia Steven Zhang che s’è preso un periodo di pausa, per occuparsi anche di altri affari. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Giorno, il presidente dell’Inter sta lavorando per risolvere alcune situazioni di carattere personale che riguardano in particolar modo l’azienda di famiglia Suning.

Prosegue, dunque, il periodo di lontananza da San Siro del numero uno dell’Inter con la squadra che comunque non risente dell’assenza del proprio presidente. I risultati dei ragazzi di Inzaghi sono eccezionali e adesso l’obiettivo è quello di conquistare martedì, contro la Real Sociedad, il primato nella fase a gironi di Champions League.

Intanto, si alimentano le voci relative alla cessione dell’Inter. Steven Zhang è sicuro di andare avanti con il suo progetto, a conferma di ciò il rinnovo pluriennale dei suoi dirigenti (Marotta su tutti). Al rientro a Milano ci sarà una situazione più chiara e definitiva di quel che sarà del futuro societario dell’Inter con il presidente in contatto con i soliti investitori, intenzionati a mettere le mani sul club nerazzurro.

Cessione Inter: Oaktree in attesa, nel 2024 può prendersi la società

La proprietà cinese ha contratto dei debiti con il fondo californiano Oaktree che ha in pegno le quote di maggioranza dell’Inter. Entro maggio 2024, Steven Zhang dovrà trovare la quadra se non vuole perdere la società nerazzurro. Gli affari di Suning stanno tenendo lontano il giovane presidente che continua a pensare al futuro del club nerazzurro e al modo migliore per tenersi stretta la società. Sullo sfondo resta sempre l’uomo d’affari finlandese Thomas Zilliacus, che ha già pronto un gruppo di investitori pronti a rilevare l’Inter. Si attendono novità, dunque, da parte di Zhang che in questo momento è preso da altre questioni con uno sguardo sempre al futuro del club nerazzurro, che attende di conoscere il nome del futuro proprietario.