Marotta beffa ancora il Milan: colpaccio a zero

Nuova beffa dall’Inter per il Milan che rischia di perdere un obiettivo di mercato in vista della prossima stagione.

Si profila un altro scontro di mercato tra i due club milanesi: l’Inter starebbe seriamente pensando di soffiare un colpo ai cugini. Il mercato invernale si avvicina sempre più con la possibilità per le squadre di andare a sistemare quei reparti che appaiono in maggiore difficoltà.

Diverse società però stanno lavorando già in vista della prossima stagione quando sarà possibile mettere a segno anche dei colpi a parametro zero considerati i calciatori che andranno in scadenza di contratto. L’Inter, sempre attenta ai giocatori che si liberano a parametro zero, è pronta a battere il Milan nella corsa ad un difensore.

I nerazzurri sarebbero pronti a fare una proposta per Kelly. Il difensore del Bournemouth, in scadenza di contratto con il club inglese, è pronto a cambiare maglia a luglio e sta valutando quali siano le proposte in arrivo.

Calciomercato Milan, altra beffa in arrivo: se ne va all’Inter

Il Milan è da tempo sul calciatore tanto da aver provato a prenderlo già in vista di gennaio. Nonostante la scelta del difensore sia chiara, ossia quella di non rinnovare il contratto, il Bournemouth ha deciso di tenerlo fino al termine della stagione in corso a meno di offerte da capogiro.

L’Inter, dal canto suo, si sta inserendo ora nella corsa al calciatore, pronta a proporre al centrale un accordo economico più vantaggioso rispetto a quello dei rossoneri per portarlo in Serie A.

Potrebbe quindi profilarsi un altro ‘affare Thuram‘ con il Milan beffato all’ultimo su un calciatore in scadenza proprio dall’Inter. C’è però da registrare l’interesse di diverse squadre sul centrale inglese con molti club pronti ad acquistarlo in vista del prossimo campionato. Inter e Milan dovranno infatti vedersela con Barcellona, Manchester United e Tottenham, interessate al cartellino del centrale.

Per quello che riguarda il mercato invernale al momento non vengono registrati movimenti in casa Inter mentre il Milan è già molto attivo. I rossoneri sono infatti ad un passo dal chiudere un triplo colpo che porterà alla corte di Pioli Juan Miranda dal Betis, Popovic dal Partizan Belgrado e, in ultima istanza, il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal. Il centrale verrà infatti richiamato per far fronte all’emergenza infortuni che sta falcidiando la rosa rossonera.