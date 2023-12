Serie A, occasione da Manchester: affare chiuso a gennaio

Aggiornamenti di calciomercato riguardo l’arrivo in Serie A del calciatore del Manchester United: ecco chi sta trattando la big.

A gennaio si aprono le danze. Il calciomercato è pronto a regalare grandi sorprese ai tifosi che si aspettano degli acquisti importanti. Uno di questi può arrivare dalla Premier League, in particolar modo dal Manchester United che ha messo in vendita un calciatore. Ecco tutti i dettagli riguardo questo acquisto, con il calciatore che può arrivare a prezzo di saldo.

Valutazioni in corso da parte della società che è pronta a fare un tentativo per prendere il calciatore, che è in uscita dal Manchester United. Diverse big sono in corsa per acquistarlo gratis, visto il contratto in scadenza a giugno 2024. I Red Devils sono pronti a regalare il giocatore, che ormai non rientra più nei piani di Ten Hag che ha deciso di puntare su altri giocatori.

Calciomercato, la Serie A lo aspetta: accordo per gennaio?

Saldi in casa Manchester United con Te Hag pronto a cedere alcuni big. L’allenatore olandese ha messo alla porta alcuni giocatori che, in un campionato come quello della Serie A, possono fare la differenza. Ecco perché numerose squadre italiane hanno manifestato un forte interesse per uno di questi.

Oltre a Sancho, il Manchester United ha deciso di mettere alla porta anche Martial. Il francese, acquistato per circa 60 milioni di euro nel 2015 dal Monaco, non è mai riuscito ad esplodere in Inghilterra. Nonostante i vari prestiti, il giocatore è rimasto legato allo United. Il contratto in scadenza a giugno 2024 non sarà rinnovato ed è per questo motivo che i suoi agenti sono alla ricerca di una nuova destinazione per Martial.

Futuro in Italia per Martial? In passato vicino alla Juventus, il francese questa volta può andare all’Inter. Alla ricerca di un attaccante, il classe 1995 può ritrovare in squadra il suo connazionale Thuram.

Calciomercato Inter: obiettivo Martial, contatto con gli agenti

Il futuro di Martial è già segnato: da punto di riferimento a cedibile, la parabola discendente del francese può portarlo a giocare in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, riportate da todofichajes, il calciatore è in contatto con alcuni club. Gli inglesi non rinnoveranno il contratto di Martial che è alla ricerca di una nuova squadra. Gennaio può essere il mese della svolta, con i suoi agenti pronti a trattare per trovare una nuova destinazione al loro assistito. Marotta studia il colpo e valuta la possibilità di portare all’Inter Martial a gennaio o direttamente la prossima estate, a parametro zero.