Esonero in arrivo, la Serie A nel suo futuro: ecco la destinazione

Aggiornamenti di calciomercato relativi al futuro del tecnico: esonero in arrivo in Premier League, ecco la sua prossima destinazione. Può arrivare anche in Serie A.

Crisi di risultati per la squadra inglese che non sta vivendo un buon momento di forma. La società è pronta ad intervenire e a mandare via l’allenatore, che ha perso la fiducia dell’interno ambiente. Opportunità per la big di Serie A, che ha la possibilità di ingaggiarlo anche in vista della prossima stagione. Ecco tutti i dettagli riguardo il possibile ribaltone in panchina.

Rivoluzione in corsa per il club inglese. L’ennesima, verrebbe da dire visti i recenti risultati ottenuti dopo l’addio dello storico allenatore. Da quel momento la squadra non ha mai trovato la giusta continuità. Il fallimento tecnico dell’ennesimo mister può portare ad un nuovo ribaltone in panchina con l’allenatore che è vicino all’esonero. Per la sostituzione è già pronto un tecnico spagnolo che ha già dato disponibilità a subentrare.

Esonero in Premier League, c’è l’addio del mister: Serie A nel suo futuro?

Panchina a rischia per il tecnico. Reduce da alcuni risultati negativi, la società sta valutando eventuali alternative all’allenatore che può essere esonerato già nei prossimi giorni.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Relevo, la dirigenza sta prendendo in considerazione l’ipotesi di nominare come nuovo allenatore del Manchester United Lopetegui. Lo spagnolo, reduce dall’esperienza ai Wolves dello scorso anno, è attualmente libero. Accostato anche alla panchina del Napoli, prima dell’arrivo di Mazzarri, l’ex ct della Spagna è disponibile a tornare in Premier League.

Quale sarà il futuro di Ten Hag? Se dovesse materializzarsi l’esonero dal Manchester United, l’olandese può prendere in seria considerazione l’idea di trasferirsi in Serie A. Ecco la presunta destinazione che può far gola all’ex Ajax.

Ten Hag in Serie A: il Milan può pensarci per il futuro

Se dovesse concretizzarsi l’esonero dal Manchester United, Ten Hag potrebbe tentare una nuova esperienza in un altro campionato europeo. In Italia, per esempio, c’è la panchina del Milan disponibile visto che, con molta probabilità, ci sarà la separazione a fine stagione con Stefano Pioli. Ecco perché i rossoneri potrebbero pensare anche al tecnico olandese, ex Ajax, per sostituire Pioli con la dirigenza pronta a nominare come nuovo tecnico del Milan Ten Hag. Semplice suggestione, anche perché per il momento l’allenatore continua ad essere sotto contratto con i Red Devils.