La Roma perde ancora contro il Bologna e si avvia verso un tour de force molto complicato nelle prossime settimane: c’è un nuovo infortunio.

I giallorossi di José Mourinho si sono fermati ancora e contro il Bologna hanno messo in mostra una prestazione molto al di sotto delle aspettative. La squadra avrebbe dovuto giocarsi uno scontro diretto con un altro spirito ma ci sono stati grossi problemi e la classifica ora torna a diventare complicata.

I problemi della Roma non sono solo di campo ma anche per le questioni relative agli infortuni dei calciatori. Si è fermato Dybala e ne avrà per diverse settimane ma Mourinho ora dovrà fare i conti con nuove defezioni.

Roma, sconfitta e infortunio: Mourinho è disperato

La Roma di José Mourinho perde ancora e rischia di scivolare ancora più in basso in classifica. Il settimo posto attuale potrebbe diventare ottavo se l’Atalanta dovesse vincere contro la Salernitana e lancerebbe la squadra in un nuovo tunnel complesso da cui uscire.

Nelle ultime settimane c’è stato un nuovo infortunio per Paulo Dybala che ha creato non pochi problemi all’intera squadra. Lui è il faro di tutto il reparto offensivo e la sua assenza si è fatta sentire e lo farà anche in futuro, visto che non giocherà contro Napoli e Juventus nelle prossime due settimane.

Dopo la sconfitta contro il Bologna, Mourinho ha annunciato un nuovo infortunio pesante per la Roma.

Roma, infortunio per Mancini? L’annuncio di Mourinho

Gianluca Mancini è diventato il leader difensivo della Roma da quando è assente Chris Smalling. Il difensore italiano spesso è anche il capitano e si è preso tante responsabilità nell’ultimo periodo ma ora c’è da fare i conti anche con le sue condizioni fisiche. Durante la partita contro il Bologna ha vissuto qualche attimo di panico per un problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il campo.

Ma come sta Mancini dopo l’infortunio? La risposta è arrivata direttamente da Mourinho che nel post partita ha svelato un problema che preoccupa, e non poco, lo Special One.

“Mancini è in grande difficoltà – ha confessato Mourinho a DAZN – perché sta giocando con una pubalgia forte e gioca perché la squadra ha bisogno di lui“.

Infortunio Mancini: rischia di saltare Napoli e Juventus

La prossima settimana continuerà il tour de force della Roma che dopo aver affrontato un sorprendente Bologna (ora al quarto posto) si troverà di fronte Napoli, Juventus, Atalanta e Milan nelle prossime quattro partite di Serie A.

I problemi di Gianluca Mancini potrebbero costringerlo a saltare le partite contro Napoli e Juventus se la pubalgia dovesse acuirsi e creare forti dolori al difensore italiano. Mourinho spera di poterlo avere a disposizione perché perdere un altro leader dopo il ko di Dybala sarebbe una sorta di “rinuncia alle armi” per le prossime partite.