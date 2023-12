Serie A: infortunio per un big, arrivano gli esiti degli esami

Annuncio ufficiale da parte del club che a reso noto i dettagli riguardo questo infortunio: svelati anche i tempi di recupero.

Problemi per la società italiana che ha perso per infortunio un titolare. C’è l’annuncio da parte del club sulle condizioni fisiche del ragazzo, uscito acciaccato dall’ultimo match di campionato.

Non arrivano buone notizie per il tecnico: c’è un nuovo elemento della rosa che dovrà stare in infermeria. La notizia è quasi certa con il ragazzo che questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato questo problema fisico.

Serie A: l’esito degli esami, ecco i tempi di recupero

Aggiornamenti infortunati Serie A, c’è una nuovo calciatore ai box per la squadra che nell’ultimo turno di campionato ha ottenuto un buon pareggio. La sfortuna, purtroppo, ha colpito nuovamente l’allenatore che ha perso per infortunio uno dei suoi uomini migliori.

A fare il punto della situazione riguardo l’infortunio del jolly offensivo del Genoa Junior Messias è la redazione di Sky Sport. Il brasiliano aveva avvertito un dolore fisico nel corso della gara pareggiata 1-1 contro la Juventus.

A distanza di giorni è arrivato il verdetto riguardo l’entità dell’infortunio di Messias. Nei controlli effettuati, il calciatore ha riportato una lieve distrazione muscolare. Ecco, nel dettaglio, quali saranno i tempi di recupero.

Infortunio Messias Genoa: l’annuncio sul rientro

Quando torna Messias con il Genoa? Out a causa di una distrazione muscolare, il brasiliano rischia di dover saltare le ultime due partite di questo 2023. Quasi certa, infatti, l’assenza contro il Sassuolo nella gara di venerdì. Le sue condizioni saranno rivalutate in vista della partita contro l’Inter, che chiuderà questo anno calcistico per i rossoblù. Oltre all’assenza di Messias il Genoa dovrà valutare anche lo stato di salute di Mateo Retegui: il centravanti è alle prese con un problema alla coscia, i prossimi giorni saranno decisivi riguardo una sua possibile convocazione contro i neroverdi. Situazione non facile, dunque, per Alberto Gilardino che in vista del prossimo match di campionato rischia di fare a meno di due suoi importanti giocatori.