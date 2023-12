Scambio fallito: a gennaio se lo prende la Juventus. Buone notizie per la Juventus in ottica mercato di gennaio. Ora l’obiettivo è più vicino.

Il campionato della Juventus sembra un disco rotto che sembra ripetere, ad ogni turno, lo stesso ritornello. a troppo tempo. Genova è stato infatti soltanto l’ultimo teatro della sconfortante esibizione di Dusan Vlahovic.

Un problema che sta montando in maniera pericolosa in casa Juventus e che potrebbe pregiudicare, nel prosieguo della stagione, il cammino fin qui positivo della formazione di Massimiliano Allegri. I rigori sbagliati, le occasioni fallite, il nervosismo sempre più accentuato, manifestano un’evidente mancanza di tranquillità.

Il centravanti serbo si sta forse rendendo conto che il tempo sta per scadere e che la Juventus potrebbe decidere, se già non l’ha fatto, di metterlo sul mercato. E se dovesse arrivare anche l’offerta ritenuta congrua… Una situazione difficile da comprendere ed ancor più da gestire. E dal resto del reparto offensivo della Juventus, Federico Chiesa a parte, non arrivano certo messaggi più incoraggianti.

Nella sessione di mercato estiva la Juventus ha cercato l’esterno del Sassuolo, Domenico Berardi, senza tuttavia giungere ad una felice conclusione. Già in estate, dunque, Allegri e Giuntoli pensavano di cambiare qualcosa. Per tale motivo il direttore dell’Area tecnica della Juventus sta seguendo gli sviluppi della vicenda riguardante Jadon Sancho, l’esterno del Manchester United in rotta con il club inglese.

Sancho, classe 2000, esterno del Manchester United e della nazionale inglese, è da tempo ai margini dei Red Devils per via di contrasti ormai insanabili con il tecnico olandese Erik ten Hag.

Da settimane club e giocatore stanno cercando una soluzione che possa risolvere un problema che sta creando reali turbative all’interno dello spogliatoio del Manchester. Qualche giorno fa si era sparsa la la notizia di un possibile accordo tra il Manchester United ed il Barcellona per uno scambio alla pari che avrebbe coinvolto i giocatori Jadon Sancho e Raphinha.

La notizia delle ultime ore è che lo scambio, al momento, non si farà. Pertanto la Juventus è ancora in corsa per l’esterno inglese ma occorre che chiuda l’eventuale trattativa entro gennaio, dal momento che il Barcellona potrebbe accettare la formula dello scambio con il Manchester United nella prossima sessione di marcato, a luglio. Se vuole davvero il veloce esterno inglese, la Juventus deve correre per accaparrarselo.