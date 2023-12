Calciomercato, prendono Muriel a gennaio: accordo in Seie A

Luis Muriel è tornato a fare scintille nelle ultime partite e ora il suo futuro può cambiare con il calciomercato invernale: cambia tutto.

L’attaccante colombiano si sta riprendendo l’Atalanta sulle spalle dopo un periodo molto complesso in cui sembrava aver perso serenità ed empatia con tutto l’ambiente. In estate stava per essere ceduto ma poi Gasperini fermò tutto per riuscire a contare ancora una volta su un attaccante dalle grandissime capacità. Ma anche a causa dell’infortunio pesantissimo occorso a El Bilal Touré che ha cambiato i piani della Dea.

Muriel ha continuato a lavorare per farsi trovare pronto e ora sta raccogliendo tutti i frutti del suo grande lavoro e del suo sforzo di essere sempre concentrato.

Calciomercato: prendono Muriel a gennaio, le ultime

Dopo un periodo in cui sembrava aver perso la sua qualità, Muriel si è ripreso la scena all’Atalanta ed è tornato a essere decisivo. Nelle ultime partite ha sempre segnato, è stato capace di risolvere le partite più importanti di questo periodo e ora il suo nome è di nuovo uno dei più appetiti sul mercato.

Il futuro di Luis Muriel si scrive a gennaio: le big sono tornate su di lui e questa volta può partire per davvero.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Luis Muriel potrebbe cambiare a gennaio. Con l’Atalanta il feeling è tornato ma ci sono molte squadre interessate al suo profilo.

L’Inter vuole Muriel a gennaio: Inzaghi lo ha chiesto a Marotta

L’Inter è tornato a pensare a Luis Muriel. L’attaccante colombiano è spesso stato accostato alla squadra milanese ma poi non si è mai concretizzato nulla a causa della volontà dell’Atalanta di tenerselo stretto fino ad oggi.

La squadra di Simone Inzaghi ha bisogno di un nuovo attaccante a gennaio perché Sanchez e Arnautovic non danno garanzie e per questo motivo il tecnico ha chiesto a Marotta di fare uno sforzo per prendere Luis Muriel.

Secondo quanto riferise TMW, Muriel è il primo obiettivo dell’Inter per il mercato di gennaio ma l’Atalanta fa resistenza. Per Gian Piero Gasperini è tornato a essere imprescindibile e vuole che resti fino almeno fino alla fine della stagione.

Muriel all’Inter: l’Atalanta fa muro ma è a scadenza

Muriel è il primo obiettivo dell’Inter. Il colombiano può diventare importante anche per Inzaghi, perché è esperto anche di Europa e può diventare un calciatore importante fino alla fine della stagione.

L’Atalanta vuole tenersi stretto Muriel ma il problema è legato al suo contratto. Il classe ’91 va in scadenza a giugno e l’Inter potrebbe convincerlo con un biennale o un triennale. Ora tocca alla Dea capire se proporgli un rinnovo o se lasciare tutto così com’è.