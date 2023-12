Osimhen, rinnovo e addio: l’agente svela tutto

Nel corso di un’intervista, l’agente Roberto Calenda ha svelato il futuro a Napoli di Victor Osimhen.

Il rinnovo non mette fine alle voci riguardo l’addio da Napoli di Osimhen. Ecco cosa può succedere la prossima estate, c’è l’annuncio da parte dell’agente.

Il super rinnovo firmato nei giorni scorsi, ufficializzato alla vigilia della gara contro la Roma, non chiude le porte alla cessione di Victor Osimhen che la prossima estate può salutare Napoli per andare in Premier League.

Calciomercato Napoli: annuncio di Calenda su Osimhen

Nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport, Calenda ha parlato del futuro di Victor Osimhen. Il procuratore ha fatto il punto della situazione riguardo il destino dell’attaccante, che continua ad essere un obiettivo di squadre di primo livello come il Chelsea.

Calenda mette fine alle voci di mercato sull’addio di Osimhen.

“Victor sta bene a Napoli e vuole portarlo più in alto possibile. Lo ha sempre detto e dimostrato in campo. Abbiamo appena chiuso un rinnovo importantissimo nella storia del calcio italiano. Godiamocelo. E dimostra che certe narrazioni erano sbagliate. Sentivo dire che avrei preferito non rinnovare per portarlo via subito. Il solito giochino della colpa del procuratore: non era vero. Io rappresento Victor e punto al meglio per lui, con lui: eravamo entrambi proiettati al rinnovo sin dall’estate”.

La clausola da 130 milioni, inserita nel contratto di Osimhen, può portarlo in Premier League.

Osimhen al Chelsea? Le ultime

I Blues sono fortemente interessati al calciatore che può seguire le orme di un altro grande giocatore africano, che ha fatto la storia al Chelsea, ovvero Didier Drogba. Ecco perché l’ipotesi di Osimhen stuzzica e non poco il Chelsea che potrebbe decidere di pagare la clausola da 130 milioni di euro. Ad oggi, però, non ci sono conferme dirette riguardo la possibile trattativa. A smentire tutto è lo stesso Roberto Calenda che, per ora, ha chiuso le porte all’eventuale cessione del nigeriano.

Cosa accadrà in estate? “Guardi, la scorsa estate sono arrivate tante offerte, anche monstre, ma De Laurentiis voleva tenere Victor e noi ci siamo messi a disposizione. Se ci fosse stata la voglia di andare via, lo avremmo detto. E invece abbiamo lavorato, e tanto, solo al rinnovo. E la prossima estate sarà uguale: parleremo con De Laurentiis e vedremo insieme cosa fare”.