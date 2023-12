In prestito alla Juve, non c’è altra scelta. La stampa è molto interessata alle mosse della Vecchia Signora, soprattutto in ambito mercato.

Desta non poca curiosità, la Juventus di quest’anno. La stagione l’ha riportata lì dov’è naturale che stia, ma dove non è scontato esserci sempre soltanto per il nome che si ha. Il secondo posto in classifica è maturato dopo una delle stagioni più complesse dell’intera storia bianconera e al termine di un mercato estivo praticamente inesistente.

Un risultato che ha rilanciato una figura come quella di Massimiliano Allegri, tecnico criticassimo dopo la passata stagione e dato ancor più lustro alla professionalità e competenza del nuovo direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli.

Sono rimasti due turni di campionato prima di arrivare al giro di boa. Quello sarà il momento delle valutazioni di metà stagione. Sarà anche il periodo in cui sarà aperta la finestra di mercato invernale. La Juventus, ormai l’hanno compreso tutti, è alla ricerca di un centrocampista di spessore, anche se le attuali condizioni economico-finanziarie non possono permettere di volare eccessivamente alti.

In questo turbinio di voci che riguardano i possibili profili di centrocampisti attenzionati dalla Juventus, vi sono alcune firme del giornalismo che cercano, quasi quotidianamente, di mettere un po’ d’ordine in queste caos mediatico legato al mercato.

Massimo Pavan, giornalista e firma di tuttojuve.com, ha parlato del prossimo mercato della Juventus, mettendo in chiaro un preciso, e fondamentale, aspetto. “La Juve sta cercando un centrocampista per il momento in prestito. Tra le opzioni ci sono giocatori in prestito con diritto di riscatto“.

In tal senso Pavan ha nominato il centrocampista del Tottenham, Hojbjerg, mentre per Phillips del Manchester City occorrerebbe che il nazionale inglese accettasse anche un’importante decurtazione dell’elevato ingaggio percepito oltre Manica.

Al i là dei nomi prospettati da Massimo Pavan, che potrebbero poi rientrare in possibili trattative di mercato della Juventus, l’aspetto centrale delle sue parole risiede nel fatto che si sottolinea come la società bianconera non possa compiere operazioni di mercato se non attraverso la formula del prestito con, eventuale, diritto di riscatto.

La stessa, possibile operazione Hojbjerg con il Tottenham, potrebbe chiudersi solo e soltanto attraverso un prestito con diritto di riscatto. Basterebbe che il club inglese imponesse l’obbligo di riscatto alla Juventus per far saltare l’intera trattativa. Un mercato, quindi, che si prospetta tutt’altro che facile per la società bianconera.