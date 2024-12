Colpaccio Inter dal Napoli: “È perfetto”

L’Inter sembra intenzionata a puntare forte sul calciatore in uscita dal Napoli. Sarebbe il colpo ideale per completare la rosa di Inzaghi.

Prima batosta europea stagionale per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha subito una sconfitta inaspettata sul campo del Bayer Leverkusen. Cade l’imbattibilità in Champions League per i nerazzurri, che hanno giocato in Germania una gara poco concreta, andando poi a subire la rete decisiva di Mukiele proprio allo scadere.

Uno dei difetti notati nel match della BayArena è stata la poca concretezza offensiva, nonostante i nomi altisonanti schierati in attacco. Marcus Thuram e Lautaro Martinez non hanno inciso, con il capitano argentino che continua a fare fatica in zona gol. Inoltre Mehdi Taremi, uno dei colpi estivi dei nerazzurri, ha continuato a deludere, ancora troppo lontano dai fasti ammirati ai tempi del Porto.

Non è dunque da escludere che l’Inter possa tornare sul mercato a gennaio prossimo per l’acquisto di un attaccante, con caratteristiche diverse da quelle degli attuali elementi. Magari l’ideale sarebbe una seconda punta di movimento, capace di cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Un profilo che potrebbe arrivare da una diretta concorrente: il Napoli è infatti pronto a sacrificare un giocatore simile.

Il Napoli lo scarica: occasione in attacco per l’Inter

L’idea sarebbe quella di provare a prendere Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 in forza al Napoli ma poco considerato da Antonio Conte nel suo schema di base. Il giovane calciatore, facente parte anche della Nazionale italiana, potrebbe essere un’alternativa intrigante per il 3-5-2 di Inzaghi nell’Inter, forse più consono alle sue caratteristiche.

A confermare il tutto c’ha pensato il giornalista Mirko Calemme, che è corrispondente per AS in Spagna. Parlando del Napoli e delle mosse di mercato, anche in uscita, in vista di gennaio, ha parlato anche del futuro di Raspadori: “Il problema del Napoli è l’attacco, come si è visto con la Lazio. Simeone non vuole andare via, invece Raspadori sarebbe giusto che andasse a giocare. Può essere pregiata merce di scambio con grandi club ma non puoi svenderlo. Secondo me sarebbe perfetto per l’Inter“.

Non c’è ancora nulla di certo o di concreto per questo eventuale affare, ma il profilo di Raspadori è molto apprezzato dalle parti di San Siro. Calemme ha parlato di possibili scambi tra big a gennaio, anche se difficilmente i nerazzurri si libereranno di qualche calciatore importante della rosa. L’unico dato in partenza è Joaquin Correa, che non rientrerebbe nei piani di Inzaghi, ma non sembra che il Napoli possa essere interessato.