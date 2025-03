Nuovo esonero in Serie A, salta proprio lui: decisione all’unanimità

L’allenatore a forte rischio esonero dopo non essere riuscito a conquistare la vittoria nell’ultimo turno: salta proprio lui, la decisione è unanime

La panchina del tecnico è a forte rischio dopo la mancata vittoria nell’ultima giornata in Serie A che ha visto il club continuare a navigare nella zona retrocessione.

Il Como è una delle squadre che più esprimono buon calcio nel nostro campionato e fare punti sul suo campo non è mai facile. Nonostante ciò, la dirigenza dell’Empoli non può essere del tutto felice di aver portato via solo un punto dal Sinigaglia grazie alla reti di Kouamé che ha risposto all’iniziale vantaggio firmato Douvikas (primo gol in A del greco ex Celta ndr.). I toscani restano infatti terzultimi in classifica a -2 dalla zona salvezza e l’unica buona notizia è stata la sconfitta interna del Lecce contro la Roma.

La vittoria all’Empoli in Serie A latita ormai da un bel po’ ed è da dicembre che gli azzurri non riescono a conquistare i 3 punti, quando si imposero con un netto 4-1 sul campo del Verona. Dopo quella gara sono arrivati solo 3 pareggi e ben 12 sconfitte che hanno fatto precipitare la squadra toscana nei bassifondi della classifica.

Risultati che, uniti al pareggio di Como, non possono non mettere a rischio la panchina di Roberto D’Aversa e la conferma è data dai bookmakers che danno il suo esonero come uno di quelli meglio quotati.

Empoli, D’Aversa a rischio esonero: c’è la conferma dei bookmakers

La panchina di Roberto D’Aversa ha iniziato a scricchiolare pericolosamente e, dopo il pareggio contro il Como, la quota relativa al suo esonero è del tutto crollata. Stando a quanto riportato da vari bookmakers tra cui Sisal e Snai, il tecnico dell’Empoli è colui che rischia maggiormente il posto ed il prossimo turno potrebbe essere decisivo per il suo futuro.

La Sisal quota l’esonero di D’Aversa a 2.25, mentre la Snai lo quota addirittura ad 1.75, cosa che fa ben capire quanto grande sia il rischio esonero per l’allenatore dei toscani. Subito dietro di lui per entrambi i bookmakers c’è Giampaolo, la cui quota esonero è data a 2.25 dalla Snai e a 2.50 dalla Sisal. Anche Lottomatica conferma come D’Aversa sia il principale candidato all’esonero, quotando il suo addio all’Empoli a 2.00.

Insomma, la decisione dei bookmakers relativa all’esonero di D’Aversa è unanime e la sensazione che si ha è che nel prossimo turno nello scontro diretto contro il Cagliari l’allenatore dell’Empoli si giocherà la panchina. Il calendario dei toscani è molto complicato da qui al termine della stagione e potrebbe esserci bisogno di uno scossone importante per smuovere l’ambiente e conquistare la salvezza.