Cambiaso, l’agente svela tutto: deciso il suo futuro alla Juve

Importanti novità sul futuro di Cambiaso. Ecco le ultimissime che riguardano il terzino, che a gennaio è stato davvero vicino all’addio. Cosa succederà in estate?

Il Manchester City si è mosso realmente per prendere Cambiaso, che è uno dei terzini più forti che ci sono in Europa. Guardiola, che apprezza tanto l’ex Bologna, ha provato di tutto per strapparlo alla Juventus. Non riuscendoci a gennaio, il timore dei tifosi è che possa riaprirsi questa pista nel prossimo mercato estivo. Cosa c’è di vero su questo affare? A fare il punto della situazione è il procuratore di Cambiaso.

Juventus, quale futuro per Cambiaso?

Importanti aggiornamenti di mercato che riguardano il futuro di Cambiaso.

Uomo in più della Juventus, in questa stagione ha dimostrato ai tifosi bianconeri – ancora una volta – il suo enorme talento. Adesso spera di chiudere al meglio la stagione per proiettarsi all’estate con maggiore sicurezza.

Intanto, continuano a circolare voci sull’interesse di Guardiola che vorrebbe portare al Manchester City Cambiaso. A chiarire la situazione è l’agente del difensore.

Aggiornamenti sul futuro di Cambiaso, le parole dell’agente

L’agente di Andrea Cambiaso, Giovanni Bia, è intervenuto ai microfoni di tmw per fare il punto della situazione sul futuro del suo assistito, al centro delle voci di mercato nell’ultimo periodo.

“Cambiaso ha avuto un gran rapporto con Motta, lo ha sempre ringraziato per ciò che ha fatto. Infatti, ricordo, è stato il primo allenatore che ha incontrato nel suo percorso da giocatore. Era dispiaciuto per l’esonero, ora è a disposizione di Tudor e intende aiutarlo. Non ha mai avuto alcun problema con nessun mister”.

“Futuro? Andrea è concentrato sulla Juventus. E’ uno dei terzini più forti d’Europa, è normale che ci siano degli interessi da parte di altre società. In giro ci sono dei movimenti, per esempio Alexander Arnold è un obiettivo del Real Madrid. Ci sono varie situazioni che potrebbe accadere nel prossimo mercato estivo. In questo momento ad Andrea non interessa tutto questo, è concentrato sulla Juve, il suo obiettivo è chiudere bene la stagione”.

“Lui è felice in bianconero, l’ho sempre detto e ribadito. Il suo sogno è riportare la Juventus ad alti livelli. Vuole fare una grande carriera con questa maglia e vuole aiutare il club ad uscire da questo momento e tornare a vincere. Io credo che entro due anni riuscirà a raggiungere questo obiettivo”.