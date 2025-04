Milan senza pace, dopo Paratici salta un altro obiettivo

Saltata la trattativa tra il Milan e Fabio Paratici, in casa rossonera si deve fare i conti con un rifiuto che rischia di cambiare ulteriormente le strategie della società rossonera.

La notizia del mancato accordo tra il Milan e Fabio Paratici è suonata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi rossoneri che sono rimasti delusi vedendo sfumare l’opportunità di dare vita ad un nuovo ed interessante progetto.

L’ex dirigente della Juventus e la proprietà rossonera avevano trovato l’accordo per iniziare a lavorare insieme ma nel giro di poche ore tutto sembra essere sfumato con il Milan che dovrà rivedere i propri piani e si guarderà intorno per cercare un altro dirigente. Discorso simile per quello che riguarda la panchina della prossima stagione. Il destino di Sergio Conceicao appare ormai lontano dal club meneghino anche se dovesse riuscire a raggiungere la finale di Coppa Italia. Appare però saltato un possibile obiettivo per la guida tecnica con un rifiuto che è stato già fatto trapelare.

Milan, arriva un rifiuto: nuovo obiettivo saltato

Vincenzo Italiano non sarà l’allenatore del Milan in vista della prossima stagione. Il Bologna non ha nessuna intenzione di perdere l’allenatore che ha fatto molto bene in questa annata e lo stesso tecnico vorrebbe proseguire l’avventura in rossoblu.

Raggiunta di fatto la finale di Coppa Italia ed in piena lotta per un posto in Europa, Vincenzo Italiano sta confermando quanto di buono fatto vedere alla guida della Fiorentina, andando anche a migliorare l’annata precedente del Bologna. La vittoria in Champions League sul Borussia Dortmund lo ha fatto entrare di diritto nella storia del club emiliano così come la finale di Roma rappresenta un traguardo importante per i rossoblu.

Joey Saputo ha tessuto le lodi dell’allenatore del Bologna e non ha nessuna intenzione di cambiare di nuovo guida tecnica alla fine di una stagione positiva. Il Bologna vuole proseguire nel suo progetto e vuole farlo con Vincenzo Italiano alla guida, una scelta che la dirigenza rossoblu spera possa portare gli emiliani in pianta stabile nella lotta con le altre grandi per un posto di alta classifica.

Il Milan dovrà quindi guardare altrove per cercare il prossimo allenatore con la dirigenza che dovrà però prima risolvere il problema relativo al direttore sportivo. Il mancato accordo con Paratici porterà la proprietà a guardare altrove per cercare di dare un progetto stabile al club e tornare competitivo in un breve periodo.