30MLN per Ndoye: lo sta comprando una big

Tutti pazzi per Dan Ndoye, l’ennesimo talento cristallino consacratosi con la maglia rossoblù del Bologna di Vincenzo Italiano.

L’anno scorso è toccato a Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, quest’anno all’esterno svizzero per l’appunto, che finalmente sta alternando prestazioni di livello a gol decisivi, vedi l’ultimo in campionato contro il Napoli. Ndoye sta dimostrando non solo di essere un giocatore di qualità capace di svariare su tutto il reparto offensivo, ma anche di meritare i migliori palcoscenici del calcio mondiale ed europeo.

Il Bologna, di questo passo, potrebbe garantirglieli, ma stando alle ultime notizie una big d’Europa starebbe preparando l’assalto a Dan Ndoye nel prossimo calciomercato estivo.

Ndoye lascia Bologna per una big d’Europa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dan Ndoye, l’ennesimo talento che il Bologna ha lanciato nelle ultime stagioni. L’anno scorso lo svizzero è stato un po’ offuscato dalle esplosioni di Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee, ma quest’anno si è preso la scena non dando conto a nessuno, risultando anche in più occasioni decisivo.

Quella contro il Napoli è stata infatti l’ultima grande prestazione della sua stagione, nella quale sta mantenendo un rendimento incredibile che gli avrebbe garantito l’interesse delle migliori squadre d’Europa. Al momento ancora nessuna di queste si sarebbe fatta avanti per Ndoye, sempre più intrigato dall’idea di lasciare il Bologna nel prossimo calciomercato estivo per compiere il definitivo salto di qualità in carriera. La speranza è che ovviamente possa seguire le orme di Calafiori piuttosto che quelle di Zirkzee, ma stando alle ultime notizie lo svizzero potrebbe raggiungere proprio l’olandese in Premier League.

Secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, Dan Ndoye è il nome in cima alla lista dei desideri del Manchester United per la prossima estate. Ultimamente i Red Devils non sono meta consigliata, vedi per l’appunto quello che è diventato Zirkzee, ma chissà che con la nuova gestione le cose non possano cambiare.

30MLN per Ndoye: il Bologna non transige

Dopo Joshua Zirkzee il Manchester United vorrebbe soffiare al Bologna anche Dan Ndoye. Ma non potrebbe essere altrimenti considerato il grande rendimento dello svizzero in questa stagione, capace di alternative a prestazioni di assoluto livello anche gol decisivi.

Se si dovesse centrare per il secondo anno consecutivo la Champions League, il Bologna farà il possibile per trattenere Ndoye per almeno un’altra stagione, ma quando alla porta tua e del ragazzo bussano club del genere, è sempre difficile dire di no. A fronte di questo il club rossoblù potrebbe anche cedere lo svizzero, ma a patto che nelle sue casse vengano versati almeno 30 milioni di euro, cifra che potrebbe seriamente lievitare nel momento in cui Ndoye decidesse di fare le cose ancora meglio. Nel frattempo, comunque, c’è da notificare anche l’interesse del Napoli, che dopo i tentativi dello scorso gennaio potrebbe tornare all’arrembaggio per lo svizzero anche in estate.