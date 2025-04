Sta firmando con una big di Serie A: ha convinto il presidente

Svolta in Serie A con il valzer delle panchine pronto a decollare perché sono diversi gli allenatori che cambieranno squadra e ora i club italiani sono pronti alla rivoluzione.

Già la scorsa estate ci sono stati tanti cambi in panchina anche molto importanti ma non tutti sono rimasti soddisfatti di quanto accaduto, anzi. Diverse società sono ora pronte a cambiare nuovamente allenatore perché ci sono stati una serie di risultati negativi e deludenti che hanno cambiato la strategia di alcune big italiane con le società pronte ad intervenire e ci sono ora diversi allenatori disponibili pronti a riscattarsi.

Tante le squadre che hanno già deciso di cambiare allenatore in Serie A e anche gli stessi tecnici si guardano attorno. Perché non tutti hanno trovato la giusta sintonia in questa stagione particolare fatta di tanti alti e bassi. Adesso c’è chi pensa davvero di costruire qualcosa di importante.

Dopo una serie di esoneri e cambi già annunciati in vista della prossima stagione, c’è chi vuole provare a costruire un futuro importante fatto di successi ed è il caso di un altro club di Serie A che si sta provando a portare in anticipo con i tempi in vista dell’estate. Perché una società sembra aver scelto ormai chi sarà il suo allenatore per la prossima stagione e per il futuro e per questo motivo che può arrivare un annuncio della firma da un momento all’altro.

Calciomercato Serie A: sta firmando con la big italiana

Dopo il salto di qualità in una big italiana nessuno si poteva aspettare che arrivassero certi risulti e per questo motivo che ora c’è la volontà di proseguire ancora insieme. Alcune società di Serie A vogliono blindare i propri allenatori ed è il caso di uno in particolare tra le poche squadre che stanno facendo una stagione positiva.

C’è la conferma riguardo quello che può essere il futuro di Marco Baroni con la Lazio con un nuovo contratto pronto. Con la squadra ai quarti di finale di Europa League e una zona Champions sempre più vicina vista la classifica di Serie A adesso ci sono delle novità in merito a quello che può accadere.

Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, infatti, è tutto pronto per il rinnovo di Baroni con la Lazio e l’annuncio è arrivato direttamente in queste ore dal presidente Lotito al quotidiano: “Ora Baroni ha capito che le rotazioni sono il segreto del successo. Il progetto triennale è partito con Baroni e finirà con lui. Gli rinnoveremo il contratto”.