Milinkovic-Savic con la valigia pronta: ritorno pazzesco in Serie A

Si avvicina il ritorno di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A con il serbo che piace ad una big italiana, desiderosa di chiudere il colpo in estate.

Trasferitosi in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Hilal nell’estate del 2023, Sergej Milinkovic-Savic ha dimostrato di essere dominante in un campionato che ancora fa fatica ad alzare il proprio tasso tecnico.

L’ex centrocampista della Lazio è stato per anni uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A, facendo le fortune della squadra biancoceleste ed attirando con il tempo le attenzioni di diversi club. Dopo due anni la sua avventura in Arabia Saudita potrebbe essersi conclusa con una grande squadra del nostro campionato desiderosa di riportarlo in Italia. Un affare non semplice considerato il fatto che il contratto dell’ex Lazio con l’Al-Hilal durerà fino al giugno del 2026.

Serie A, torna Milinkovic-Savic: colpo in arrivo di una big

Sergej Milinkovic-Savic è finito nel mirino dell’Inter che vorrebbe regalarsi un grande colpo per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il serbo è un pallino di Simone Inzaghi che lo ha avuto a lungo a disposizione durante la sua avventura alla guida della Lazio.

Classe 1995, Milinkovic-Savic sta dimostrando di essere ancora in un ottimo stato di forma nonostante i due anni passati in un campionato decisamente meno competitivo della Serie A. L’età però è ancora bassa ed il giocatore potrebbe dare ancora molto ad alti livelli. L’Inter rischia di dover rinnovare molto il proprio reparto mediano considerato il fatto che giocatori come Asllani, Frattesi e Mkhytarian potrebbero lasciare la squadra in estate.

Milinkovic-Savic andrebbe a dare quel connubio di qualità e quantità in mezzo al campo da sempre tanto cara a Simone Inzaghi che vuole andare a puntellare un meccanismo che già funziona alla perfezione in casa Inter. Sull’ex giocatore della Lazio non c’è però solamente l’Inter con i nerazzurri che dovranno fare i conti con alcune squadre della Premier League e con il Milan che potrebbe inserirsi in maniera decisa nella trattativa.

Il Milan è infatti interessato da tempo al cartellino di Sergej Milinkovic-Savic ed il suo arrivo in rossonero potrebbe essere favorito da quello di Igli Tare a Milanello. Il dirigente è uno dei nomi più caldi per quello che riguarda il ruolo di direttore sportivo in casa rossonera con l’ex Lazio che conosce benissimo il centrocampista e potrebbe convincerlo a scegliere il Milan per il suo futuro.