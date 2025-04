Pio Esposito in una big di Serie A: i dettagli dell’accordo con l’Inter

Ha brillato in questa stagione ed è destinato ai grandi palcoscenici italiani, Pio Esposito.

I dirigenti della big di Serie A si sono presentati a Mantova per cercare di capire quanto realizzabile sarà l’operazione che vede coinvolta l’Inter perché, alla fine di questa stagione, l’attaccante nerazzurro rientrerà sì alla base, ma rischiando di salutare non facendo parte del progetto dell’Inter.

Con lo Spezia si sta giocando le chance di promozione dalla Serie B, nonostante l’annata tortuosa tra i diversi club che si stanno giocando il piazzamento tra la promozione diretta – che ha visto il Sassuolo aritmeticamente già in Serie A – e la corsa ai play-off. Ma la prossima stagione, salendo in Serie A o meno lo Spezia, la possibilità è quella comunque di vedere un altro Esposito nel massimo campionato italiano, considerando già la presenza di suo fratello Sebastiano, che gioca all’Empoli.

Calciomercato: Pio Esposito in Serie A, la notizia

Il classe 2005, Francesco Pio Esposito, è l’oggetto del desiderio di diversi club in Serie A, anche tra le top squadre, per la prossima estate.

Pio Esposito con lo Spezia ha brillato in questa stagione e stando a ciò che fanno sapere i colleghi di Dazn, nella giornata di ieri si sarebbero visti alcuni dirigenti a Mantova, per seguire da vicino proprio Pio Esposito, di una squadra tra le top in Italia.

Si tratta del Bologna, fortemente interessato all’acquisto dall’Inter, che porta a Francesco Pio Esposito. Da capire poi se in prestito secco oppure con opzione di riscatto. La certezza è che il club di Saputo si farà avanti con concretezza, ma non è l’unica società a voler puntare sul giovane attaccante dell’Inter, in forza attualmente allo Spezia.

I dettagli dell’operazione con l’Inter per il colpo Esposito

Dall’Inter al Bologna, ma difficilmente l’Inter si priverà definitivamente del proprio gioiello. Si cerca una formula, il Bologna pensa al prestito con opzione di riscatto. Non si esclude neppure la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo, ma in pieno stile Nico Paz, come fa di solito il Real quando cede i suoi talenti. L’Inter può vendere Pio Esposito e accordarsi sulle cifre per il diritto di recompra.

Non solo il Bologna: una cosa sarà determinante per la destinazione di Esposito

Dal Bologna al Torino, passando per l’Udinese. Pio Esposito piace a mezza Serie A. In verità su Esposito c’è anche l’interesse del Napoli, che potrebbe dare ad Antonio Conte un altro Esposito come vice-Lukaku, dopo aver già visto il tandem formato con Sebastiano quando, da giovanissimo, ricopriva il ruolo da alternativa a Big Rom, ai tempi dell’Inter. Ciò che sarà determinante, per Pio Esposito, è non arrestare il suo percorso. Il classe 2005, per questo, sceglierà una destinazione che possa permettergli di giocare titolare in Serie A. Torino, Udinese e forse anche Bologna, potrebbero essere le scelte migliori, in tal senso.