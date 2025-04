Appuntamento a Milano e accordo raggiunto: tutto fatto, lascia il Milan

Il Milan si appresta a cambiare ancora una volta molto in vista della prossima stagione con i rossoneri che iniziano l’opera di sfoltimento della rosa.

Un’annata così disastrosa non si vedeva da tempo in casa Milan con i rossoneri che paradossalmente sono tornati a vincere un trofeo in una delle stagioni più difficili degli ultimi anni.

Il successo in Supercoppa italiana però non può cancellare quanto si è visto durante questa annata con il Milan che è nono in campionato ed è uscito malamente in Champions League venendo superato da un Feyenoord che era ampiamente alla portata della squadra rossonera. Resta la Coppa Italia come ultimo obiettivo e appiglio per raggiungere una qualificazione in Europa League ma nel frattempo la società sta già facendo i conti con l’organico attuale per capire su chi puntare e chi lasciar andare in estate.

Milan, un giocatore è già ai saluti: i rossoneri gli hanno comunicato l’addio

Non c’è alcuna speranza di vedere ancora Joao Felix con la maglia del Milan. Il portoghese andrà via dal club rossonero alla fine del campionato in corso e avrebbe già avuto dei contatti con un altro club per la prossima stagione.

Secondo quanto affermato da Nicolò Schira su X, Manuel Rui Costa sarebbe stato a Milano nella giornata di lunedì per capire se ci siano le possibilità di riportare a Lisbona l’attaccante classe 1999 di proprietà del Chelsea. La punta tornerà a Londra non appena sarà terminato il suo prestito al Milan ma poi verrà ceduto nuovamente per trovare un’altra sistemazione in vista della prossima stagione.

Il giocatore piace molto al Benfica che sarebbe felice di avere ancora a disposizione il talento di Joao Felix con Rui Costa, presidente del club, che avrebbe avuto un incontro con l’entourage del giocatore per capire le sue intenzioni in vista della prossima estate. Il Chelsea non si opporrebbe di certo ad una sua partenza ma non vuole registrare una minusvalenza a bilancio. Possibile quindi che si possa chiudere sulla base di un altro prestito.

Sulle tracce del giocatore c’è anche il Galatasaray che sarebbe disposto a chiudere la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto come avvenuto lo scorso gennaio con Alvaro Morata. Quello che appare certo è che Joao Felix non sarà più a Milanello alla fine del campionato con la punta che, dopo il gol all’esordio contro la Roma, non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto nelle prime due uscite col Milan, inanellando una serie di prestazioni insufficienti.