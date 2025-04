L’Inter è pronta a chiudere, il grande colpo è un campione d’Europa

Inter, decisione presa sul calciomercato: un campione d’Europa per rinforzare l’attacco, i nerazzurri cambiano tutto

Una sconfitta non pregiudica l’ottimo cammino compiuto fino a questo momento in stagione dall’Inter. Ma di certo, il ko contro il Bologna per i nerazzurri rischia di pesare non poco. Un passo falso maturato negli ultimi istanti, con la rete di Orsolini che può avere un peso specifico rilevante nella corsa scudetto, dato che adesso i campioni d’Italia e il Napoli sono appaiati in vetta.

Un ostacolo in più sulla strada della conferma da campioni d’Italia e del grande sogno del Triplete, l’Inter ha sicuramente le risorse tecniche e mentali per risollevarsi prontamente ma sa che non sarà facile e che nessuno regalerà niente. C’è da serrare i ranghi e tenere duro, in vista dei prossimi cruciali appuntamenti su tutti i fronti. La speranza dell’ambiente è che alla fine il gruppo possa ottenere risultati all’altezza del valore della squadra.

Mentre pensa a un presente carico di impegni, per lanciarsi per il rush finale, l’Inter riflette anche sulle mosse del prossimo mercato. Da tempo, i nerazzurri hanno chiarito che nella prossima annata si rinnoveranno in diversi elementi. Il finale di stagione serve anche per capire definitivamente su chi continuare a puntare per il nuovo ciclo e a chi invece dire addio. Qualche partenza eccellente ci sarà certamente, l’Inter ha già in mente di affidarsi a un campione d’Europa.

Inter, flop Correa: Marotta e Inzaghi vanno a caccia di Berardi

Domenico Berardi, assente dai grandi palcoscenici, sta per tornare in Serie A, con il suo Sassuolo, che ha trascinato alla promozione immediata dopo la retrocessione dello scorso anno e dopo il grave infortunio che lo ha riguardato, facendo la differenza nel campionato cadetto. E riaccendendo l’interesse di tanti club importanti su di lui.

L’attaccante calabrese, classe 1994, è una suggestione che torna di moda, per le sue innegabili qualità che non possono passare inosservate. Potrebbe essere lui a prendere il posto di Correa, per il quale l’avventura interista sembra destinata a concludersi definitivamente. L’argentino è da tempo un comprimario in casa nerazzurra e quando scende in campo non convince, come nella trasferta di Bologna, dove è stato sostanzialmente impalpabile. Grandi manovre nel reparto offensivo, con un Berardi in più ci sarebbero esperienza e qualità da vendere.