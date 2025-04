Calciomercato, nuovo bomber alla Juventus: pagano la clausola

La Juventus sta cercando un nuovo attaccante per sostituire Dusan Vlahovic nella prossima stagione: pagano la clausola rescissoria.

I bianconeri non hanno vissuto una stagione positiva, ci sono state molte difficoltà che ora rischiano di tenere la squadra di Igor Tudor fuori dalla Champions League. Sarebbe un danno enorme dal punto di vista economico e anche per l’immagine che verrà fuori del mondo bianconero.

Intanto Cristiano Giuntoli sta lavorando alla prossima stagione per migliorare la rosa e sostituire i calciatori che sicuramente partiranno: tra questi c’è anche Dusan Vlahovic che verrà sostituito da un nuovo bomber.

Calciomercato Juventus: scelto il nuovo attaccante

La Juventus sta provando a concludere la stagione nel miglior modo possibile, ovvero con il quarto posto in classifica che garantirebbe la qualificazione in Champions League. Non sarà facile, soprattutto dopo la sconfitta contro il Parma che ha rallentato la corsa dei calciatori di Tudor in vista del finale di stagione.

La Juve ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti della rosa ma l’attacco è probabilmente il reparto che avrà bisogno di maggior attenzione, visto che Dusan Vlahovic partirà e che per Kolo Muani non ci sono certezze.

Secondo le ultime notizie di mercato, per la prossima stagione la Juventus ha scelto il nuovo bomber a cui affidare la maglia numero 9: arriva dalla Premier League.

Nuovo attaccante Juventus: Liam Delap in pole position

La Juventus cederà Vlahovic a fine stagione. Ma non più alle cifre che si era prefissato il club bianconero qualche anno fa, che quasi sfioravano i 100 milioni ma per molto meno, per un massimo di 30-35 milioni di euro.

Soldi che verranno però reinvestiti immediatamente nella ricerca di un nuovo attaccante di primo livello, di un bomber che possa incarnare perfettamente i valori bianconeri e che possa vestire la maglia numero 9 con grande responsabilità, portando anche i gol che mancano da un po’.

La Juventus sta seguendo da molto vicino Liam Delap, centravanti inglese dell’Ipswich Town appena retrocesso in Champioship con la sua squadra ma autore di una stagione brillante che lo ha portato anche in nazionale.

Delap alla Juventus: Giuntoli paga la clausola rescissoria

La Juventus vuole Liam Delap per la prossima estate. In questa stagione si è fatto conoscere benissimo per le sue qualità eccelse e certamente non resterà in Championship con l’Ipswich. Ha dimostrato di essere un attaccante di prima classe e Giuntoli vuole portarlo in bianconero.

La clausola retrocessione da 30 milioni di sterline inclusa nel contratto di Liam Delap all’Ipswich Town diventerà ora attiva. È questo l’annuncio di Fabrizio Romano che ha svelato il valore definitivo dell’attaccante inglese, ora primo obiettivo della Juve.